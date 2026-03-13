Die Formel 1 und die FIA werden die Absage von Bahrain und dem Großen Preis von Saudi-Arabien ankündigen und nicht ersetzt werden

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Das Unvermeidliche wird eintreten: Die Formel 1 und die FIA haben eine Entscheidung über den bevorstehenden Großen Preis von Bahrain und Saudi-Arabien getroffen, der für den 12. bzw. 19. April angesetzt ist, und wird aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, der bald zwei Wochen andauert und keine Anzeichen für ein baldiges Ende sein wird, da es zu Spannungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten kommt. Iran und Libanon eskalieren. Eine offizielle Ankündigung wurde noch nicht gemacht, aber mehrere Medien, wie GPBlog, berichten, dass die Ankündigung in den nächsten 48 Stunden erfolgen wird.

Vielleicht warten FIA und F1 bis zum Ende des Großen Preises von China, um die Ankündigung zu machen, aber es scheint nun sicher, dass beide Rennen abgesagt werden, was ein harter Schlag für die Einnahmen von FIA und F1 in dieser Saison sein wird.

Kein Ersatz für Bahrain und Saudi-Arabien bedeutet im April keine Formel 1

Es wurde gemunkelt, dass Portimao (Portugal) und Imola (Italien) als Ersatzrennen ausgewählt werden könnten, obwohl inzwischen berichtet wird, dass diese Rennen nicht ersetzt werden, da es extrem schwierig und teuer wäre, in weniger als einem Monat ein neues Rennen zu organisieren, sodass das wahrscheinlichste Szenario eine große fünfwöchige Lücke zwischen dem Großen Preis von Japan am 29. März und dem Großen Preis von Miami am 3. Mai liegen wird. und dass die F1-Saison 2026 zwei Rennen kürzer sein wird.