Der Iran sagt der Welt: "Macht euch bereit, dass das Öl 200 Dollar pro Barrel kostet"

Iran hat gewarnt, dass die globalen Ölpreise auf 200 Dollar pro Fass steigen könnten, während seine Streitkräfte am Mittwoch auf Handelsschiffe im Golf schießen und die wirtschaftlichen Einsätze des Krieges erhöhen. Mehrere Schiffe wurden in der Nähe der Straße von Hormus getroffen, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung normalerweise fließt.

Beamte im Iran sagten, die Störung könnte den schlimmsten Schock für die globalen Energiemärkte seit den Ölkrisen der 1970er Jahre auslösen. Die Internationale Energieagentur schlug vor, 400 Millionen Barrel aus strategischen Reserven freizusetzen, um die Preise zu stabilisieren, während Investoren angesichts der Unsicherheit über die Dauer des Konflikts vorsichtig bleiben.

Die Eskalation erfolgt, während die Kämpfe zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten zunehmen. Angriffe auf Schiffe im Golf haben seit Beginn des Konflikts inzwischen mehr als ein Dutzend Schiffe getroffen, was die Befürchtung weckt, dass eine langanhaltende Blockade der Straße von Hormus den Welthandel stören und die Energiepreise stark steigen lassen könnte.

Wie ein Sprecher des iranischen Militärkommandos sagt:

Machen Sie sich darauf gefasst, dass das Öl 200 Dollar pro Fass kostet, denn der Ölpreis hängt von der regionalen Sicherheit ab, die Sie destabilisiert haben.