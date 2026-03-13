Wie man den Großen Preis von China in der Formel 1 sieht: Zeiten für Sprintrennen und Grand Prix

HQ

Die Formel-1-Saison wird eine Woche nach dem Saisonauftakt in Australien mit dem Großen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit fortgesetzt – eine weitere Gelegenheit, das Verhalten der neuen Autos zu sehen, nun mit zwei Rennen, da es der erste GP mit einem Sprintrennen am Samstag und dem Hauptrennen am Sonntag ist.

F1-Zeiten beim Großen Preis von China (CET und GMT/UK)

Dieser Große Preis von China wird etwas bequemer sein als der Große Preis von Australien letzte Woche, da der Grand Prix am Sonntag um 8:00 Uhr MEZT und am Sonntag um 7:00 GMT beginnt. Noch früh, aber besser als das Sprint-Rennen, das am Samstag um 4 Uhr morgens in europäischer Zeit und um 3 Uhr morgens britischer Zeit stattfinden wird...



Sprintrennen — Sa 14. März: 04:00 MEZ, 03:00 GMT



Qualifikation — Sa 14. März: 08:00 CET, 07:00 GMT



Grand Prix — So 15. März: 08:00 CET, 07:00 GMT



Nach dem Großen Preis von Australien führt George Russell und holt die 25 Punkte aus dem ersten Sieg, gefolgt von Kimi Antonelli auf den zweiten und Charles Leclerc sowie Lewis Hamilton auf den dritten und vierten Plätzen. Mercedes und Ferrari dominierten, und der amtierende Meister Lando Norris belegte mit zehn Punkten den fünften Platz.