Formel-1-Saisonauftakt in Australien findet trotz der Nahostkrise und Flugausfällen statt

Der neue Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel, den Vereinigten Staaten und Iran hat zur Schließung des Luftraums der Vereinigten Arabischen Emirate und Katar geführt, die häufig als Zwischenziele auf Flügen von Europa nach Australien genutzt werden. Dies hat Dutzende von Flugabsagen verursacht, die Tausende von Passagieren betreffen, wird aber den Formel-1-Großen Preis von Australien, dem Saisonauftakt, der vom 6. bis 8. März an diesem Wochenende stattfinden wird, nicht stören.

"Die letzten 48 Stunden erforderten Flugumstrukturierungen", sagte Travis Auld, Direktor des Australian Grand Prix, am Montag. "Soweit ich weiß, ist jetzt alles geregelt, alle werden beim Rennen dabei sein, und die Fans werden keinen Unterschied bemerken." Rund 1.000 Menschen arbeiten an jedem Formel-1-Grand-Prix-Wochenende.

Auld sagte, dass einige Fahrer und Teammitglieder bereits vor den Flugausfällen in Australien waren, während andere eine andere Route fanden. Die Güter, die die Wagen transportieren, sind bereits vorhanden, fügte Auld hinzu (über RMC Sport).

Es scheint klar, dass der Große Preis von Australien wie gewohnt stattfinden wird, und auch die nächsten beiden Rennen in Shanghai (15. März) und Japan (29. März) werden ohne Zwischenfälle stattfinden. Es wird jedoch zwei Grand Prix im Nahen Osten geben: Bahrain am 12. April und Saudi-Arabien am 19. April. Bisher hat die Formel 1 keine Entscheidung getroffen, die Rennen abzusagen oder zu verschieben. "Wie immer überwachen wir jede Situation dieser Art genau und arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen."