Die Formel 1 richtet sich mit einer Serie, in der ein beliebter YouTuber das Autofahren lernt

Nach den Erfolgen der Netflix-Serie Drive to Survive und des Films F1 findet die Formel 1 neue Wege, um ein neues Publikum zu erreichen, insbesondere jüngere Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr für einen Brad-Pitt-Film interessieren, aber ihre gesamte Freizeit auf YouTube und anderen Plattformen verbracht haben. Aus diesem Grund wird die Formel 1 eine vierteilige YouTube-Serie mit dem Titel "Passenger Princess" ausstrahlen, in der die beliebte Youbuerin Amelia Dimoldenberg die Hauptrolle spielt.

Dimoldenberg, ein 31-jähriger britischer Youtuber, hat "Chicken Shop Date" ins Leben gerufen, eine Interviewshow, die als unbeholfenes erstes Date in einem Hühnerladen spielt, die seit über zehn Jahren läuft, seit 2014 112 Episoden hat und 3,2 Millionen Abonnenten auf YouTube angezogen hat. McLaren-Pilot Lando Norris trat 2024 in einer Folge auf.

Jetzt wird Dimoldenber die Hauptrolle in Passenger Princess spielen, einer Serie, in der sie mit Hilfe der F1-Fahrer George Russell, Oscar Piastri, Oliver Bearman und Carlos Sainz das Fahren lernt. "Obwohl ich nicht fahren kann. Ich freue mich darauf, meine bewährten Fähigkeiten als Beifahrer - und Interviewer - gut einzusetzen", sagte Dimoldenberg bei der Ankündigung der YouTube-Serie, die während des GP von Belgien 2025 in Spa-Francorchamps gedreht wurde.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, erklärte: "Diese Zusammenarbeit mit Dimz Inc. ist die jüngste Partnerschaft der Formel 1, um mit ihrer schnell wachsenden Zielgruppe junger Fans in Kontakt zu treten. Passenger Princess wird Amelias Witz und Charme mit dem Drama und der Spannung der Formel 1 auf einer der legendärsten Rennstrecken des Sports kombinieren."

Die erste Folge von Passenger Princess wird am 15. Oktober auf Dimoldenbergs YouTube-Kanal Premiere feiern. Wirst du zuschauen?