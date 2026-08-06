Die FIFA räumt die "Fehler" im Privatisierungsvorschlag an, bekräftigt aber die Unterstützung für Infantino erneut

HQ

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich bei den Mitgliedsverbänden und dem FIFA-Rat für "Fehler" im misslungenen Vorschlag zur Privatisierung eines Teils der Weltmeisterschaft durch eine Tochtergesellschaft, den Vorschlag FIFA Forward Enterprise (FFE), entschuldigt. Der Vorstand der FIFA traf sich am Mittwoch in Rabat, und ein Brief wurde an die Mitglieder geschickt:

"Es wurde vereinbart, dass es nicht die Absicht war, dass der FIFA-Rat und die FIFA-Mitgliedsverbände sich vom Prozess ausgeschlossen fühlen sollten und dass der Prozess anders hätte gehandhabt werden sollen. Es wurde außerdem anerkannt, dass auch Fehler gemacht wurden, nachdem der Vorschlag an die Medien geleakt wurde", schrieb die FIFA in einer Stellungnahme.

"In einem separaten Schreiben an den FIFA-Rat und die FIFA-Mitgliedsverbände wurde sich für diese Fehler entschuldigt, zusammen mit dem Versprechen, sicherzustellen, dass sie sich nicht wiederholen. Nun wird eine Überprüfung durchgeführt, und ein Bericht wird dem FIFA-Rat bei seiner nächsten geplanten Sitzung vorgelegt."

In der Sitzung wurde jedoch klargestellt, dass der Vorstand "seine volle Unterstützung für FIFA-Präsident Gianni Infantino als einzigen von den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden gewählten Amtsträger" bekräftigte und erklärte, dass die FIFA "keine Angriffe mehr auf ihre Integrität tolerieren werde" und Maßnahmen ergreifen werde, um ihren Ruf zu schützen.

Gianni Infantino machte ein Foto mit FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström beim Frauen-Afrika-Cup, der eine der kritischsten Stimmen innerhalb der FIFA war und die letzte Woche in einer internen E-Mail als "eine traurige und tadelbare Reihe von Ereignissen beschrieb, die glücklicherweise mit der dauerhaften Aufgabe des FFE-Projekts abgeschlossen wurden", obwohl er nun seine Unterstützung für Infantino bestätigt, während einige Fußballverbände weltweit offiziell ihre Unterstützung vor den nächsten Wahlen zurückziehen und einige externe Stimmen wie Luís Figo seinen Rücktritt fordern...