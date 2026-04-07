Die FIFA leitet Disziplinarverfahren gegen Spanien wegen rassistischer Gesänge im Freundschaftsspiel gegen Ägypten ein

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Die FIFA hat eine Untersuchung zu den rassistischen Gesängen eingeleitet, die während des Spanien-Ägypten-Freundschaftsspiels letzte Woche zu hören waren, bei dem ein großer Teil der Zuschauer im RCDE-Stadion in Cornellà, Barcelona, skandierte: "Wer nicht springt, ist ein Muslim".

"Die FIFA hat heute disziplinarische Maßnahmen gegen den spanischen Fußballverband wegen der Vorfälle im Freundschaftsspiel gegen Ägypten eingeleitet", erklärten sie in einer Erklärung. Die Gesänge wurden vom Schiedsrichter in seinem Bericht mitgeteilt, und über Lautsprecher und Bildschirme im Stadion erinnerten die Spielorganisatoren daran, dass die "Gesetzgebung zur Verhinderung von Gewalt im Sport die aktive Teilnahme an gewalttätigen, fremdenfeindlichen, homophoben oder rassistischen Handlungen verbietet und bestraft."

Die potenziellen Sanktionen gegen das RFEF reichen von einer finanziellen Strafe bis hin zur Verpflichtung, in späteren Spielen antirassistische Botschaften zu zeigen. Es wird nicht erwartet, dass dies dazu führt, dass das Stadion für die Öffentlichkeit für spätere Spiele geschlossen wird, so AS.

Einen Tag nach den Vorfällen sagte Lamine Yamal, der Muslim ist, die Gesänge seien "respektlos und unerträglich" und "eine Religion als Spott auf dem Feld zu benutzen, lasse einen ignorant und rassistisch erscheinen".