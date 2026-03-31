Islamfeindliche Gesänge im Freundschaftsspiel Spanien gegen Ägypten endeten 0:0

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Spaniens letztes Freundschaftsspiel vor der Weltmeisterschaft war ein 0:0 gegen Ägypten, das im RCDE-Stadion des RCD Espanyol ausgetragen wurde. Ein enttäuschendes Ergebnis, das bedeutet, dass Frankreich Spanien in der FIFA-Rangliste überholt, aber kaum mehr als das. Das Spiel war jedoch bedauerlich wegen islamfeindlicher Bemerkungen der Fans in Barcelona, die sich an die ägyptischen Spieler richteten: "Wer nicht springt, ist ein Muslim."

Als das Spiel begann, pfiffen einige Fans die ägyptische Hymne an. Dann folgten die üblichen Sprechchöre und leider auch rassistische und anti-muslimische Gesänge einiger, die von anderen Fans mit Pfiffen beantwortet wurden, die von der rassistischen Haltung mancher angewidert waren. Über Lautsprecher mussten die Spielorganisatoren um Respekt bitten und verbale Gewalt verurteilen.

Lamine Yamal, ein Muslim, wurde von den Fans bejubelt, die später den anti-muslimischen Gesang riefen. Das Spiel, recht langweilig, bot das Debüt von Torhüterin Joan García, die im letzten Jahr Espanyol zum FC Barcelona verlassen hatte – etwas, das von den Fans des Klubs in Barcelona als Hochverrat angesehen wurde. Es gab einige Buhrufe, da die meisten Zuschauer lokale Fans von Espanyol waren, aber nicht so viele wie bei seiner Rückkehr ins Stadion mit Barça.