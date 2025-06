IFAB ändert Regel zum Elfmeterschießen drei Monate nach dem umstrittenen "Double Touch" von Julián Álvarez

HQ

Drei Monate nach dem umstrittenen Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Atlético de Madrid, bei dem Julián Álvarez einen Elfmeter vom VAR wegen einer "doppelten Berührung" aberkannt bekam, bei der er den Ball vor dem Schuss mit einem Fuß berührte, hat das International Football Association Board (IFAB) die Regeln geändert. Wenn sich derselbe Vorfall heute ereignen würde, würde die Strafe nicht zählen, aber sie müsste wiederholt werden.

Dies geht aus einem neu veröffentlichten Rundschreiben mit dem Titel "Klarstellung bezüglich doppelter Berührungen" hervor, in dem es heißt, dass "wenn der Elfmeterschütze den Ball versehentlich mit beiden Füßen gleichzeitig tritt oder der Ball unmittelbar nach dem Elfmeter seinen nicht schießenden Fuß oder sein Bein berührt", der Schuss wiederholt werden sollte, wenn er erfolgreich war (wenn der Elfmeterschütze das Tor erzielt hat).

So geschah es auch mit Julián Álvarez: Er schoss den Elfmeter, aber nach Überprüfung des Videos erkannte der VAR das Tor ab und hatte keine Möglichkeit, es zu wiederholen. Was, wenn er den Elfmeter verschossen hätte? Es kommt darauf an: Wenn es sich um ein Elfmeterschießen handelt, hätte es als verschossener Elfmeter gewertet, aber wenn es während des Spiels ein Elfmeter war, wird ein indirekter Freistoß gegeben, es sei denn, der Schiedsrichter spielt einen Vorteil aus, wenn er eindeutig der verteidigenden Mannschaft zugute kommt.

Die Regeln besagen auch, dass ein indirekter Freistoß zugesprochen wird, wenn der Elfmeterschütze den Ball absichtlich mit beiden Füßen gleichzeitig tritt oder ihn absichtlich ein zweites Mal berührt, bevor er einen anderen Spieler berührt hat. Im Falle eines Elfmeterschießens wird der Schuss als verschossen gewertet.