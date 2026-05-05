Luis Enrique zitiert Rafa Nadal in seiner Motivationsrede vor PSGs Angriff auf Bayern München

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Paris Saint-Germain besucht am Mittwoch die Allianz Arena in Bayern, in dem Wissen, dass der Ein-Tor-Vorsprung aus dem spektakulären Hinspiel gegen ein Team wie Bayern nicht ausreicht. Aber gegen die besten Teams Europas zu spielen, ist auch eine Motivation, und Trainer Luis Enrique zitierte Rafa Nadal, eine in Paris sehr beliebte Figur für seine Dominanz bei Roland Garros, der immer motiviert war, weil er mit den Big Three, Roger Federer und Novak Djokovic, spielte.

"Letztes Jahr haben wir unsere Fähigkeit gezeigt, schwierige Situationen zu meistern. Morgen spielen wir hier, um das Gleiche zu machen. Wir müssen wettbewerbsfähiger sein als je zuvor. Wenn ich an diese Art von Match zurückdenke, erinnere ich mich an Rafa Nadals Worte", erklärte Luis Enrique.

"Er sagte, dass die Rivalität zwischen Federer und Djokovic zu einem Zeitpunkt seiner Karriere eine Motivationsquelle für ihn war. Das versuche ich meinen Spielern zu vermitteln. Wir bewundern Bayern, weil sie sehr guten Fußball spielen, aber das ist auch eine Motivation, unser bestes Niveau zu finden. Wir werden versuchen, alles zu überwinden, besonders die Atmosphäre. Und ein Team zu besiegen, das außergewöhnlich gut spielt."

Der Sieger des Spiels Bayern gegen PSG am Mittwochabend (21:00 MES, 20:00 BST) erhält ein Ticket für das Champions-League-Finale gegen Atlético de Madrid oder Arsenal.