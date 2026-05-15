Klimaexperten warnen, dass WM-Spiele die Schwelle extremer Hitze überschreiten könnten, was Spieler und Fans gefährdet

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Die Weltmeisterschaft 2026 wird eine große Herausforderung für die Fußballspieler darstellen, nicht nur weil es die längste Ausgabe ist (mit 48 Teams gibt es vor dem Achtelfinale eine zusätzliche K.o.-Runde), sondern auch wegen der Hitze in Nordamerika im Juni und Juli. Einige Teams haben mehr Glück, da es auf dem gesamten Kontinent in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada stattfindet, aber die extreme Hitze in einigen Gebieten sowie die steigenden Temperaturen weltweit könnten die Weltmeisterschaft wärmer machen – schlimmer als bei der Austragung des Turniers in den USA 1994.

Das berichtet laut Klimaexperten aus aller Welt, die in World Weather Attribution (WWA) vereint sind, und warnen, dass eines von vier WM-Spielen unter sehr heißen Bedingungen ausgetragen werden könnte. "Spieler und Fans sind bei der Weltmeisterschaft 2026 einem deutlich höheren Risiko für erschreckende Hitze und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt als beim Turnier 1994 auf demselben Kontinent", sagten sie.

Fünf Spiele werden im Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-Index erwartet, der misst, wie effektiv der Körper sich bei Hitze, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Wind kühlen kann, was laut Spielergewerkschaft FIFPRO über der Schwelle liegt und die Spiele verzögert werden sollten.

Im vergangenen Sommer gab es bei der Club-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten Pflichtkühlpausen, aber einige Spieler beklagten sich trotzdem, dass sie zu den schlechtesten Zeiten spielen mussten, sodass die Spiele abends in Europa ausgestrahlt wurden. Aber es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Fans, die im Stadion zusammengedrängt sind und "noch mehr gefährdet sind, weil sie von vielen Ärzten nicht betreut werden", sagte die WWA.