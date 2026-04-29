Die EuroLeague-Play-offs folgen ab dem ersten Abend, mit einer großen Überraschung; Spiele ab Runde 2
Valencia Basket verlor das erste Playoff-Spiel mit einem Punkt Rückstand; Real Madrid spielt heute Abend.
Fenerbahçe und Olympiacos haben ihre Lage als topgesetzte Teams in der Euroleague mit Heimvorteil gut genutzt und die erste der Best-of-Five-Playoff-Serie gewonnen. Fenerbahçe, vierter in der regulären Saison, besiegte Zalgiris (fünfter) mit 89:78; während Olympiacos, der Spitzenreiter der regulären Saison, Monaco auf Platz acht besiegte und sich durch einen Sieg gegen Barcelona im Play-in mit 91:70 qualifizierte.
Die Überraschung kam, als Panathinaikos, der Siebte, zu Hause Valencia Basket, den zweiten Platz, mit nur einem Punkt Vorsprung mit 67:68 besiegte. Valencia-Trainer Pedro Martínez beschwerte sich in den letzten Sekunden des Spiels über ein verpasstes Foul (durch Gigantes). "Das sind die Details. In solchen Spielen, wenn so viel auf dem Spiel steht, ist alles sehr schwierig. Teams geben ihr Maximum, die Abwehr ist stark, die Spieler sind physisch und sehr gut, sodass es schwer ist, einfache Torchancen zu finden."
Am Donnerstag steht Valencia vor einem Pflicht-Sieg-Spiel, um das Duell auszugleichen, sodass, falls Panathinaikos seine beiden Heimspiele gewinnt, das entscheidende fünfte Spiel in Valencia ausgetragen wird.
Das verbleibende Spiel der ersten Runde der Euroleague-Play-offs zwischen Real Madrid (dritter) und Hapoel Tel Aviv (sechster) wird heute Abend, Mittwoch, um 20:45 Uhr MESZ, 19:45 Uhr BST in Madrid ausgetragen: Im Gegensatz zu früheren Spielen gegen israelische Teams wird dieses Spiel ein begrenztes Live-Publikum haben, obwohl das Spiel von den Behörden weiterhin als risikoreich gilt.
Euroleague-Playoff-Spiele (Runde 1)
- Fenerbahçe 89 - 78 Zalgiris
- Olympiakos 91 - 70 Monaco
- Valencia Basket 67 - 68 Panathinaikos
- Real Madrid – Hapoel Tel Aviv: Mittwoch, 29. April, 20:45 MESZ
Euroleague-Playoff-Spiele (Runde 2)
- Fenerbahçe - Zalgiris: Donnerstag, 30. April, 19:45 MESZ
- Olympiakos - Monaco: Donnerstag, 30. April, 20:00 Uhr MESZ
- Valencia Basket - Panathinaikos: Donnerstag, 30. April, 20:45 Uhr MESZ
- Real Madrid – Hapoel Tel Aviv: Freitag, 1. Mai, 20:45 Uhr MESZ