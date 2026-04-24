Real Madrid wird Euroleague-Spiele gegen Hapoel Tel Aviv mit Zuschauer, aber begrenzter Kapazität bestreiten

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Real Madrid hat sich entschieden, seine bevorstehenden Euroleague-Spiele gegen Hapoel Tel Aviv vor Publikum auszutragen, hat jedoch die Kapazität eingeschränkt, um das Risiko möglicher Zusammenstöße zwischen lokalen und israelischen Fans zu verringern. Nur Dauerkarteninhaber und VIP-Bereichskunden dürfen die Spiele besuchen.

"Nach dem Treffen der Staatlichen Kommission gegen Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Sport wurde das Spiel als mittleres Risiko eingestuft. Real Madrid folgt der Empfehlung der Nationalpolizei während des heutigen Treffens der spanischen Regierungsdelegation in Madrid und wird die Kapazität begrenzen", teilte der Verein mit.

In der Regel wurden Spiele im Basketball oder anderen Sportarten mit israelischen Teams in europäischen Ländern hinter verschlossenen Türen ausgetragen, um Unruhen zu vermeiden, weshalb sie bei diesen Spielen am Mittwoch, den 29. April und Freitag, den 1. Mai, ein Risiko eingehen.

Real Madrid spielt in den Euroleague-Playoffs gegen Hapoel Tel Aviv

Real Madrid belegte den dritten Platz in der Euroleague und trifft in den Play-offs, die nächste Woche beginnen, auf Hapoel Tel Aviv auf Platz sechs, eine Serie von Best-of-Five-Spielen, um sich für das Euroleague Final Four zu qualifizieren. Real Madrid hat den Heimvorteil, sodass sie das erste, zweite und, falls nötig, fünfte Spiel zu Hause bestreiten werden.

Hapoel Tel Aviv wird das dritte Spiel und, falls nötig, das vierte zu Hause austragen, aber aufgrund des aktuellen Krieges mit Iran und des anhaltenden Völkermords an Palästina werden sie nicht in Israel spielen: Hapoels temporäre Heimspielstätte in dieser Saison war die Arena 8888 in Sofia, Bulgarien (obwohl sie aufgrund eines Verwaltungsfehlers von Hapoel diese Play-off-Spiele in Botevgrad austragen werden, einer kleineren Stadt eine Stunde von Sofia entfernt).

Zwei weitere Euroleague-Spiele mussten wegen des Krieges ihre Heimplätze verlegen: Maccabi Tel Avi und Dubai Basketball, keines von beiden erreichte die Play-offs.

Vor den Euroleague-Play-offs findet heute Abend, Freitag, um 19:30 Uhr MESZ das letzte Play-in-Spiel zwischen Barcelona und Monaco statt.