Die EuroLeague enthüllt die fünf besten Spieler der Saison: All-EuroLeague First Team

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Vor den EuroLeague-Playoffs, die nächste Woche beginnen, hat die Euroleague das All-Euroleague First Team 2025/26 bekannt gegeben und die fünf besten Spieler der Saison nach der regulären Saison ausgewählt, wobei Olympiakos mit 26 Siegen und 12 Niederlagen den ersten Platz belegte, gefolgt von Valencia Basket (25/13) sowie Real Madrid und Fenerbahçe 24/14.

Zwei der Spieler stammen aus Olympiakos: Sasha Vezenkov und Nikola Milutinov. Vezenkov, in seinem vierten Pick als All-EuroLeague First Team, ist der beste Scorer mit 19,4 Punkten pro Spiel und 19 Spielen mit mindestens 20 Punkten. Milutinov war mit 7,1 pro Spiel der Rekordhalter bei den Rebounds.

Mit ihnen ist Elijah Bryant von Hapoel Tel Aviv, der im Schnitt 15,9 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,4 Assists erzielte und für das israelische Team von entscheidender Bedeutung war: Sie gewannen kein Spiel, in dem er verfehlte.

In den Top 5 finden wir außerdem Jean Montero von Valencia Basket, eines der besten jungen Talente der Liga; und Sylvain Francisco von Zalgiris Kaunas (fünfter in der regulären Saison), einer der besten Scorer der Liga mit durchschnittlich 16,7 Punkten und 6,4 Assists und geteilt mit den meisten Dreipunktewürfen.