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Die Europäische Union versucht aktiv, Armenien von Russland wegzudrängen, wie La Vanguardia aus Brüssel berichtete. Die EU-Seite führte das, was als "historischer erster bilateraler Gipfel" mit dem asiatischen Land definiert wurde, unterzeichnete eine Konnektivitätserklärung und identifizierte das Gebiet als "eine strategische Brücke zwischen Europa, dem Südkaukasus und Zentralasien".

Der pro-europäische Wandel in Armenien wird zu einem bedeutenden politischen und geopolitischen Problem. Einerseits hatte Premierminister Nikol Paschinjan den EU-Beitritt beantragt, was Moskau erzürnte. Andererseits ist Armenien weiterhin stark von Russland abhängig, bleibt in der EEU (Eurasischer Wirtschaftsunion) und beherbergt weiterhin eine russische Militärbasis.

Um Letzteres auszugleichen, plant die EU, die Annäherung mit einer wirtschaftlichen Injektion, Sicherheitsdiensten und strategischen Investitionen zu unterstützen. Konkret verspricht Brüssel laut Bericht 270 Millionen Euro über vier Jahre, erwartet jedoch, 2,5 Milliarden Euro an privaten Geldern zu mobilisieren, zusammen mit der Genehmigung einer zivilen Mission, die Armenien bei der Bewältigung von Bedrohungen, insbesondere den Russen, helfen soll.

Der Gipfel und die Nachrichten kommen nach dem zivilen Atomabkommen der USA mit Armenien Anfang 2026 und nur wenige Tage nachdem Selenskyj Israel vorgeworfen hatte, russische Plünderungen zu legitimieren.