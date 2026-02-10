Die USA schließen ein ziviles Atomabkommen mit Armenien ab

HQ

Die Vereinigten Staaten und Armenien haben sich auf eine Zusammenarbeit im zivilen Nuklearsektor geeinigt, was eine bedeutende Vertiefung der Beziehungen zwischen Washington und einem Land markiert, das lange Zeit von Russland für Energie und Sicherheit abhängig war. Das Abkommen wurde am Montag in Jerewan von armenischem Premierminister Nikol Pashinyan und US-Vizepräsident JD Vance unterzeichnet, die sagten, die Verhandlungen seien über ein sogenanntes 123-Abkommen abgeschlossen worden, das den Export von US-Nukleartechnologie und -Expertise ermöglicht.

Vance sagte, das Abkommen könne bis zu 5 Milliarden US-Dollar an anfänglichen US-Exporten freischalten, sowie weitere 4 Milliarden Dollar an längerfristigen Treibstoffliefer- und Wartungsverträgen. Armenien sucht einen Ersatz für sein alterndes, in Russland gebautes Kernkraftwerk Metsamor und prüft Vorschläge von Unternehmen aus den USA, Russland, China, Frankreich und Südkorea. Obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, positioniert das Abkommen US-Unternehmen stark und unterstreicht Armeniens Bemühungen, sich von Moskaus Einfluss zu diversifizieren.

Das Abkommen findet vor dem Hintergrund eines von den USA vermittelten Friedensabkommens zwischen Armenien und Aserbaidschan statt, das vor sechs Monaten unterzeichnet wurde, während Washington eine breitere "Friedensdividende" für den Südkaukasus vorantreibt. Vance förderte außerdem Pläne für einen neuen Transitkorridor, der Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan über Südarmenien verbindet, ein Projekt, das den Handel zwischen Asien und Europa fördern und gleichzeitig Russland und Iran umgehen sollte. "Wir schließen nicht nur Frieden für Armenien", sagte Vance. "Wir schaffen auch gemeinsam echten Wohlstand für Armenien und die Vereinigten Staaten."