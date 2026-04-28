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Der Empfang von gestohlenen Waren ist überall illegal, aber manchmal handelt es sich dabei um ahnungslose Personen, die unwissentlich gestohlene Waren über Plattformen wie eBay kaufen. Das hindert Israel jedoch nicht daran, mit einem der weltweit fortschrittlichsten Geheimdienste gestohlene Waren aus Russland zu kaufen.

Das ist die Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der auf X schrieb, dass ein weiteres Schiff mit Weizen, das aus der Ukraine gestohlen wurde, derzeit seine Ladung in einem der israelischen Häfen entlade:

"Das ist kein – und kann auch nicht – legitimes Geschäft sein. Die israelischen Behörden dürfen nicht unwissend sein, welche Schiffe in den Häfen des Landes ankommen und welche Ladung sie transportieren."

Dieses Verhalten Russlands, so argumentiert er, stelle systematische Plünderungen dar und weist darauf hin, dass es nach israelischem Recht eine illegale Handlung sei:

"Russland beschlagnahmt systematisch Getreide auf vorübergehend besetztem ukrainischem Land und organisiert dessen Export über Personen, die mit den Besatzern verbunden sind. Solche Pläne verstoßen gegen die Gesetze des Staates Israel selbst."

Israel hat sich zu der Angelegenheit noch nicht geäußert, aber die Ukraine arbeitet an einem Sanktionspaket, um jeden zu bestrafen, der vom Handel mit gestohlenem Weizen profitiert. Selenskyj schließt seinen Beitrag mit der Feststellung, dass die Ukraine zur Stabilität im Nahen Osten beigetragen hat und gegenseitigen Respekt erwartet:

"Die Ukraine setzt auf Partnerschaft und gegenseitigen Respekt mit jedem Staat. Wir arbeiten wirklich daran, die Sicherheit zu verbessern, insbesondere im Nahen Osten. Wir erwarten, dass die israelischen Behörden die Ukraine respektieren und auf Handlungen verzichten werden, die unsere bilateralen Beziehungen untergraben."