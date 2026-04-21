Die Erwartungen an Rafael Jódar beim Madrid Open sind hoch, aber er steht auf dem Boden

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Carlos Alcaraz wird die Madrid Open verletzungsbedingt verpassen und könnte sogar nächsten Monat Roland Garros verpassen, aber spanische Fans werden diese und nächste Woche in der Caja Mágica jede Menge lokale Talente zu bejubeln haben: Roberto Bautista (in seiner Abschiedssaison), Jaume Munar, Martín Landaluce, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich-Fokina (gesetzt für die zweite Runde)... aber vielleicht keiner so aufregend für die Fans wie Rafael Jódar.

Der 19-Jährige, der in seiner ersten Saison auf der ATP Tour bereits einen ATP-250-Titel in Marrakesch gewonnen und das Halbfinale des ATP 500 in Barcelona erreicht hat, soll am Mittwoch gegen Jesper de Jong antreten. Er ist diese Woche um 13 Plätze gestiegen und ist nun Nummer 42 der Welt. Anfang 2025 lag er auf Platz 895 der Welt und Anfang 2026 auf Platz 168.

Die Erwartungen an Jódar sind groß, da er als neues Versprechen gilt, Alcaraz in der Elite des spanischen Tennissports zu folgen, aber er nimmt es ruhig. "Ich muss es Turnier für Turnier machen, es ist mein erstes Jahr auf der Tour. Ich glaube, ich bin noch ein junger Spieler und entdecke bei diesen Turnieren viel", sagte er ATP.com. "Ich muss Erfahrung sammeln, gegen solche Spieler antreten. Ich setze keine Ziele für die Zukunft, sondern nehme es einfach Turnier für Turnier und gebe mein Bestes."

Jódar ist auf dem gleichen Weg wie Joao Fonseca, ein weiterer herausragender 19-Jähriger

Jódar fügte hinzu, dass er sich in allen Bereichen verbessern müsse, einschließlich eines vielseitigen Spielers auf allen Flächen. Wenn er De Jong besiegt, könnte er bereits in der zweiten Runde einen sehr starken Gegner haben, Alex de Miñaur.

Wenn er die dritte Runde erreicht, könnte er auf Joao Fonseca treffen, einen weiteren 19-jährigen aufstrebenden Star, den ersten 2006 geborenen Spieler, der ein ATP-Turnier gewann. Jódar war der zweite... Wenn sie aufeinandertreffen, dürfte es ein sehr unterhaltsames Match werden und sicherlich das erste von vielen Begegnungen.