Der 38-jährige spanische Tennisspieler Roberto Bautista Agut tritt Ende 2026 in den Ruhestand

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Roberto Bautista Agut, spanischer Tennisspieler, der 2019 die Spitzenplatzierung der Weltrangliste erreichte, hat beschlossen, seine Tennissaison Ende 2026 zu beenden. Bautista Agut, der vor zwei Tagen 38 Jahre alt wurde, gewann 12 ATP-Titel, mindestens einen auf jedem Untergrund, darunter einen ATP 500 in Dubai; erreichte ein Masters-Finale, das Halbfinale von Wimbledon 2019 und das Viertelfinale der Australian Open 2019.

Er war außerdem Teil des Davis-Cup-Teams, das 2019 den Titel gewann – ein emotionales Turnier, da er sich mitten im Turnier zurückzog, um sich von seinem verstorbenen Vater zu verabschieden. Er kehrte wenige Tage später zurück, besiegte Felix Auger-Aliassime und schließlich gewann Spanien den Pokal. "Mein Vater hätte mich ordentlich ausgeschimpft, wenn ich zu Hause geblieben wäre", sagte er damals. Er hat eine Woche später geheiratet.

Roberto Bautista Agut gewann seinen letzten Titel bei den European Open 2024 in Antwerpen gegen Jiri Lehecka. Unter anderem war er 27 Wochen lang in den Top 10, erzielte 22 Siege gegen Top-10-Spieler, darunter einen dreimaligen Sieg gegen Djokovic, und hat nach 700 Tour-Matches ein Sieg-Niederlagen-Verhältnis von 435-297.

"Ich lebe seit vielen Jahren einen Traum. Ich habe in jeder Trainingseinheit und jedem Match alles gegeben. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, mich zu verabschieden, jedes Turnier auf andere Weise zu genießen und diese Lebensphase mit Dankbarkeit für mein geliebtes Tennis zu beenden", schrieb Bautista Agut.