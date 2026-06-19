Die erste Staffel von Invincible Vs beginnt am 30. Juni und bringt Universa

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Wir wissen, was uns vom ersten Jahr der Postseason-Unterstützung von Invincible VS erwartet, denn das Tag-Fighting-Spiel wird innerhalb der ersten 12 Monate vier neue Charaktere einführen. Zunächst werden The Immortal und Universa im Sommer erscheinen, alle vor einem neuen Charakter im Herbst und ebenso einem weiteren im Winter. Die beiden letztgenannten sind noch nicht bestätigt, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der Vorhang gehoben wird, da wir uns jeder Startphase nähern.

Um mehr über die bestätigten Charaktere zu sprechen: Da die erste Staffel des Prügelspiels am 30. Juni startet, hat der Entwickler Quarter Up offiziell bekannt gegeben, dass Universa als erster Charakter nach dem Launch zu diesem Zeitpunkt erscheinen wird.

Aufgrund des Designs von Universa als Charakter wird sie auch im Spiel sehr aggressiv spielen, wobei Spieler für Schaden und Aufwertung belohnt werden. Die Website des Spiels enthält einige Details darüber, was sie von ihrem Spielstil erwarten kann.

"Je mehr Boost-Meter sie hat, desto stärker wird Universa. Universa muss ihren Boost taktisch manipulieren und alles im richtigen Moment entfesseln, um Gegner zu überwältigen."

Man kann Universa auch im untenstehenden Gameplay-Trailer vor ihrer Ankunft in weniger als zwei Wochen in Aktion sehen. Und für mehr von Invincible VS schaut euch hier unsere Rezension zum Spiel an.