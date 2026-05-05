Invincible VS geleakte Sprachzeilen enthüllen kommende DLC-Charaktere

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Schon jetzt hat Invincible VS ein ziemlich gut gefülltes Roster mit 18 spielbaren Charakteren zum Start. Da die Comics und TV-Serie jedoch so viel mehr Charaktere zum Arbeiten haben, werden wir sicher früher als später DLC-Kämpfer bekommen. Wenn du frühe Hinweise darauf wolltest, wer zuerst zum Kader stoßen würde, könnten dir einige geleakte Stimmzeilen helfen.

Entdeckt und zusammengestellt vom Twitter/X-Nutzer MultiverSusie, scheint es, als würden wir irgendwann einige zusätzliche Charaktere bekommen, wahrscheinlich im Year 1 Character Pass. Wir kennen bereits Immortal und Universa, die diesen Sommer als Teil der ersten Welle neuer Charaktere erscheinen werden. Aber es gibt eine noch längere Liste, darunter:



Agent Spider



Ångström-Levy



Dinosaurus



Volcanikka



Mauler-Zwillinge



Oliver



Damien Dunkelblut



Nur weil diese Charaktere in versteckten Dateien erwähnt werden, heißt das nicht, dass sie vollständig als spielbare Charaktere bestätigt sind, aber da die meisten Charaktere sind, die für den Kader geeignet zu sein scheinen, können wir uns nicht vorstellen, dass sie noch lange außen vor gelassen werden. Da Invincible VS derzeit einen sehr Viltrumiten-lastigen Kader hat, könnte das auch helfen, das auszugleichen.