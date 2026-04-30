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Viele von uns im Redaktionsteam sind Fans der TV-Serie Invincible; Prime Videos großartiges Superhelden-Epos über "den Typen von nebenan" – Mark "Invincible" Grayson, der in seiner Jugend erkennt, dass er unbesiegbar ist. Außerdem ist er der Sohn einer außerirdischen Naturgewalt namens Omni-Man von einem anderen Planeten – einem Weltbeschützer, der abtrünnig geworden ist und sich mit den Schwächen der Menschheit nicht auseinandersetzen kann, woraufhin Invincible vor einer Reihe von Dilemmata steht. Eine Erzählung, die Themen behandelt, die bodenständig und reif sind, dabei aber geschickt animiert und hypergewalttätig ist. Skybound Entertainment war zusammen mit Quarter Up der Meinung, dass dies als Kampfspiel sehr gut funktionieren würde, in dem wir gegen eine vielfältige Auswahl einzigartiger Superhelden mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften kämpfen – und wie sich herausstellte, waren sie genau richtig.

Erwarte, dass du sowohl eine Tracht Prügel einsteckst als auch einen austeilst.

Invincible VS ist kein gewöhnliches, klassisches 1-gegen-1-Spiel; Stattdessen dreht sich alles um 3 gegen 3. Der Fokus liegt auf Tag-Team-Battles, was das Spiel zu einer hektischen Angelegenheit dynamischen Ausmaßes macht. Es ähnelt Marvel vs Capcom 3 in Bezug auf die Struktur und teilt viele ähnliche Gameplay-Elemente, wie Kraftanzeigen und Spezialangriffe. Das Team dahinter war an Microsofts neuer Version von Killer Instinct für die Xbox One beteiligt, daher besteht kein Zweifel an ihrer Erfahrung mit Kampfspielen, wobei feine Einflüsse als Grundlage dienen.

Die Grafik wird der Vorlage gerecht und entspricht definitiv dem Standard.

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Das Erste, was ich gemacht habe, war, direkt in den Einzelspielermodus einzusteigen, denn er bietet eine herrlich blutige und gut umgesetzte Geschichte für den Solo-Modus – etwas, das in Kampfspielen und dem Genre insgesamt keineswegs selbstverständlich ist. Das Team hinter der TV-Serie wurde hinzugezogen, um die Erzählung zu schreiben und zu inszenieren, und das merkt man. Dies könnte leicht eine dreiteilige Folge in Bezug auf Länge und Spielzeit werden, die das Wesen des Ausgangsmaterials einfängt. Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Rex Splode, Robot, Cecil, Monster Girl und alle, die du bisher kennengelernt hast, sind an Bord – 18 Kämpfer stehen zur Verfügung, weitere werden über den Jahrespass folgen. Obwohl einige Synchronsprecher ersetzt wurden (Steven Yeun als Invincible und Walton Goggins als Cecil sind nicht vertreten), kehren die meisten zurück, wobei die Nachfolger ihre Originale geschickt imitieren, sodass keine Kritik an ihnen geübt werden sollte. Ein interessanter neuer Charakter, erschaffen von Robert Kirkman, wird hier ebenfalls eingeführt – Ella Mental –, die die vier Elemente nutzt: Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Die Geschichte des Spiels ist fesselnd und führt außerdem eine neue Figur – Ella Mental – neben einigen bekannten Gesichtern ein.

Es ist mehr als ausreichend und gut animiert und bietet einen neuen Kunststil, der eine Form digitaler Darstellung mit realistischeren Umgebungen verbindet – was sich leicht von der Serie unterscheidet, aber im Spielekontext perfekt funktioniert. Mortal Kombat und Tekken haben im Laufe der Jahre ebenfalls in durchdachte Kampagnen investiert, aber meiner Meinung nach schneidet Invincible VS weit über die Konkurrenz hinaus, was auf das Ambitionsniveau zurückzuführen ist, da das TV-Team zwischen den Kämpfern einfließt und die Handlung auflöst. Es ist eine gut geschriebene Nebengeschichte, die keine Vorkenntnisse erfordert und gut zum Ausgangsmaterial passt.

Die Bande sieht sich einer neuen und beispiellosen Bedrohung gegenüber. Die Lösung ist Gewalt.

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Tag-Team-Kämpfe stehen auf dem Programm, mit bis zu drei Kämpfern an der Seite. Die Grundformel ist leicht zu verstehen, erfordert aber Hingabe zum Meistern. An sich nichts Ungewöhnliches beim Kämpfen – aber etwas, das ich persönlich anfangs etwas knifflig fand, ist, wie die Kombos und Moves des Spiels und der Charaktere beschriftet wurden. Das liegt daran, dass das Spiel eine lokalisierte Sprache verwendet und basierend auf dem Controller-Layout die Tasten anders als Kreuz, Quadrat, Kreis, R2 oder was auch immer sie nennen können. Kein großes Problem, aber ohne guten Grund etwas unlogisch. Verwirrung setzte ein, bevor ich lernte, im Uhrzeigersinn über die Fronttasten nachzudenken, mit Quadrat als 'Leicht' (L), Dreieck als 'Mittel' (M) und Kreis als 'Schwer' (H). R2 heißt hier B, wie in 'Boost'. Sobald man sich umprogrammiert hat, öffnen sich die Tore für ordentliche Prügel, aber ich hatte nicht hinterfragt, ob die Knöpfe tatsächlich so beschriftet oder so gekennzeichnet sind.

Battle Beast macht seinem Namen alle Ehre, und die Zwischensequenzen sind voller Faustkämpfe.

Das Kampfsystem basiert auf relativ einfachen Manövern, die natürlich und auf eine relativ unkomplizierte Weise miteinander verbunden sind, anstatt Befehlssequenzen, die zehn Eingaben erfordern. Hinzu kommt das Drei-Kämpfer-Tag-Team-System, bei dem deine passiven Kämpfer im Hintergrund einspringen können, um deine Kombos mit Spezialangriffen aufzuwerten. Dieses Setup bedeutet, dass praktisch jeder diesen Brawler spielen und genießen kann, wobei selbst die eingefleischtesten Fans tiefere Systeme finden, um den aktiven Gegner effektiv auszuschalten und durch einen der anderen Kämpfer des Gegners zu ersetzen, was auf beiden Seiten eine gewisse Strategie und Dynamik schafft, wenn man es am wenigsten erwartet. Der Wechsel zwischen den drei ausgewählten Kämpfern ist ebenfalls der Schlüssel zum Erfolg, da inaktive Kämpfer ihre Gesundheit in ihrer Lebensleiste regenerieren, die über eine sekundäre Anzeige sichtbar ist.

Habe ich erwähnt, dass Invincible VS gewalttätig ist?

Wenn man dem Gegner in den Hintern tritt, baut man seine Anzeigen auf, die nicht nur dazu dienen, umfangreichere und verbesserte Versionen der verfügbaren Kombos auszuführen, sondern auch Spezialangriffe, die darauf angewiesen sind. Die Gewalt, die wir aus Invincible zu schätzen gelernt haben, ist spürbar, mit Blut und Kleidung, die in Echtzeit spritzen und zerreißen, ebenso wie die Umgebung. Es ist schnell, kraftvoll und unmittelbar. Neben der Kampagne gibt es auch Arcade-Leitern zum Erklimmen, Ranglisten- und Freundschaftsspiele (mit Cross-Play, falls du möchtest) sowie Charakterkosmetika zum Freischalten. Technisch läuft es flüssig und der Online-Code war während meiner Zeit mit dem Spiel ebenfalls zufriedenstellend.

Es gibt einen Kämpfer.

Invincible VS kam für mich persönlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel; Es ist überraschend zugänglich, bietet aber auch tiefere Mechaniken in Form von Umkehrungen, Kontern und strategischen Elementen, um deinen Gegner und seine ausgewählten Kämpfer auszutricksen. Allerdings haben bestimmte grafische Fehler mein Gameplay getrübt, wobei Arme und Beine sich manchmal verdrehen und durch Körper 'durchschneiden', was sicher ein oder zwei Patches beheben können. Es ist vollgepackt mit Schimpfwörtern, die zusammen mit dem Sarkasmus, den wir aus der Serie kennen, niederregnen, mit einer farbenfrohen Besetzung von Charakteren, die dem Invincible-Universum gerecht werden – ein Kampfspiel, das jeder unabhängig von seiner Vorerfahrung spielen kann – und dabei für einen ordentlichen Lacher sorgt.