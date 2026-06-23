Die ehemalige Wimbledon-Siegerin Markéta Vondroušová sagt, sie habe nach einer vierjährigen Dopingsperre nie gedopt

HQ

Die Nachricht, dass Markéta Vondroušová, tschechische Tennisspielerin, die einst auf Weltranglistenplatz 6 stand und drei WTA-Titel gewann, darunter Wimbledon 2023, für vier Jahre vom Tenis ausgeschlossen wurde, nachdem sie sich geweigert hatte, einen Anti-Doping-Test zu machen, schockierte gestern die Tenniswelt. Die 26-jährige Spielerin, die aufgrund einer Reihe von Verletzungen und Rücktritten nun auf Platz 122 der Welt steht, hat erklärt, dass sie unschuldig ist.

Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) erklärte, dass nach den Anti-Doping-Regeln "die anfängliche Sanktion für die Ablehnung eines Tests gleich sein muss, als wäre ein Test positiv gewesen. Das stellt sicher, dass niemand, der sich betäubt, eine mildere Sanktion erhalten kann, nur weil er sich weigert, sich dem Test zu unterwerfen."

In einem Beitrag in den sozialen Medien sagte Vondroušová, dass sie nie Doping betrieben habe. "Während meiner gesamten Karriere habe ich unzählige Anti-Doping-Kontrollen durchlaufen und bin immer mit reinem Gewissen auf den Platz gegangen. Nur drei Tage nach dem Vorfall, der letztlich mein Leben veränderte, wurde ich erneut getestet. Das Ergebnis war negativ, wie bei allen vorherigen Tests."

Vondroušová weigerte sich, am 3. Dezember einen überraschenden Dopingtest abzulegen, als ein Beamter um 20:15 Uhr zu ihr nach Hause ging. Sie behauptete, sie sei außerhalb der festgelegten Zeiten für die Dopingkontrolle gewesen, wurde ihr aber gesagt, sie müsse sich sofort dem verpflichtenden und nicht angekündigten Test unterziehen. Sie lehnte ab und behauptete, es sei eine Verletzung ihrer Privatsphäre. "Ist es normal, dass Anti-Doping-Offiziere nachts in unseren Wohnzimmern sitzen und darauf warten, dass wir urinieren? Es geht hier nicht darum, einem Test auszuweichen, sondern um Respekt", sagte sie damals.

Sechs Monate später wurde ihr das Spielen, Coachen und sogar die Teilnahme an Tennisveranstaltungen bis zum 21. Juni 2030 verboten.