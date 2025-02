Die Delta Force Kampagne ist so herausfordernd, dass nicht einmal die Entwickler es schaffen, sie zu beenden

HQ

Letzte Woche wurde die Kampagne für das Free-to-Play-Multiplayer-Spiel Delta Force von Team Jade veröffentlicht. Allerdings ist das Spiel alles andere als ein Ego-Shooter typischen Kalibers. Die Kampagne des Spiels ist so schwierig, dass du wahrscheinlich ein komplettes Team von vier Spielern brauchst, um sie abzuschließen.

In einem Interview mit MP1st betont einer der Entwickler den gnadenlosen Schwierigkeitsgrad des Spiels.

Die Feinde sind schnell da, mit nur wenigen Kugeln zu Boden zu gehen, so auch du. Es gibt auch eine Menge Feinde, die sich jederzeit auf dich stürzen, so dass es überwältigend wird... Das gegnerische Team hat eine perfekte Sicht, wenn es also auch nur einen Bruchteil deines Charakters sieht, drückt es ab. Auch wenn sie dich nicht immer treffen, trägt das zu der Spannung bei, immer in Deckung sein zu müssen.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Niemand in Team Jade hat es geschafft, die gesamte Kampagne alleine zu beenden! Laut den Entwicklern selbst erfordert das Spiel Mut, Entschlossenheit und Opferbereitschaft. Black Hawk Down ist der ultimative Test für Ihr Können, der alles erfordert, was Sie haben, da dies kein Schießstand ist, dies ist Krieg.