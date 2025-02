Die verspätete Kampagne von Delta Force kommt endlich nächste Woche

HQ

Der Online-Multiplayer von Delta Force wurde Ende letzten Jahres veröffentlicht, und obwohl es in den Trailern und im Material vor der Veröffentlichung Versprechungen für eine Kampagne gab, war sie bemerkenswerterweise nicht vorhanden, mit dem Versprechen einer Veröffentlichung im Januar.

Jetzt, etwas später als geplant, ist es bereit für den Versand. Delta Force: Black Hawk Down ist inspiriert von Ridley Scotts gleichnamigem Film aus dem Jahr 2002 (ohne das Delta Force -Bit). In der Rolle eines Eliteagenten schlüpfst du in die Rolle eines Eliteagenten, in dem eine einfache Mission schnell zu einem verzweifelten Kampf um dein Leben wird.

Die Black Hawk Down-Kampagne startet am kommenden Freitag, am 21. Februar. Es kann alleine oder kooperativ gespielt werden, wenn du es mit Freunden abschließen möchtest, und du kannst dir unten einen kurzen Teaser ansehen: