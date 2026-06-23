Die Budgetmarke CMF des Nothing Phones wird dieses Jahr kein neues Handy bekommen

HQ

CMF ist diese Budgetmarke, die Nothing gehört, und laut Engadget wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger des Phone Pro 2 auf den Markt bringen. Dies liegt an den steigenden Speicherkosten.

CMF arbeitete an einem Nachfolger des Phone Pro 2, aber aufgrund der aktuellen Speicherpreise kann die Tochtergesellschaft kein Telefon zu einem für CMF sinnvollen Preis bauen. Also dieses Jahr kein neues Handy.

Nothing's CMF brachte im April letzten Jahres das Phone Pro 2 als neuestes Flaggschiff auf den Markt. Es war das leichteste und schlankste Smartphone, das es bisher entworfen hat, und die Marke deutete damals an, dass das Telefon mit einer einzigen Ladung zwei Tage halten könne. Einige Monate nach dem Start von Phone Pro 2 spaltete Nothing seine Marke CMF in eine unabhängige Tochtergesellschaft mit Hauptsitz in Indien aus.

CMF bringt dieses Jahr kein neues Telefon auf den Markt, aber zum Glück bekommen wir "mehrere neue Produkte".