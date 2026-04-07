Die Artemis-II-Astronauten sprachen mit Trump aus dem All

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Trump hat direkt mit den Astronauten der Artemis II nach ihrem historischen Vorbeiflug am Mond gesprochen und der Besatzung zu einer Mission gratuliert, die die bemannte Raumfahrt weiter als je zuvor vorangetrieben hat.

Während eines Live-Gesprächs mit dem Orion-Raumschiff lobte der Präsident das Team für die Geschichte und beschrieb die Mission als etwas "wirklich Besonderes", wobei er die beispiellosen Ausblicke von der anderen Seite des Mondes hervorhob.

Die Besatzung (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen) stellte kürzlich einen neuen Rekord für die größte von Menschen von der Erde zurückgelegte Strecke auf und übertraf damit den während Apollo 13 gesetzten Maßstab.

Das Gespräch beinhaltete Lob und einen kurzen Kommunikationsfehler, wobei Trump die Astronauten später nach ihrer Rückkehr ins Weiße Haus einlud.

Dieser Meilenstein folgt, während die NASA ihr Artemis-Programm fortsetzt, das darauf abzielt, Menschen zum Mond zurückzubringen und schließlich Besatzungen zum Mars zu schicken.

Der Moment der Feier steht jedoch im Gegensatz zu der anhaltenden Debatte in Washington über vorgeschlagene Haushaltskürzungen, die die Finanzierung der NASA in den kommenden Jahren erheblich reduzieren könnten.