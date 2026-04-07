Artemis-II-Besatzung stellt neuen Weltrekord bei einer historischen Mondmission auf

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Die vier Astronauten an Bord der Artemis II haben die größte Entfernung von der Erde erreicht, die je von einer menschlichen Besatzung gemessen wurde.

Mit der Orion-Kapsel übertraf die Besatzung den langjährigen Rekord, der 1970 während Apollo 13 aufgestellt wurde, und erreichte mehr als 252.700 Meilen von der Erde entfernt, während sie auf die Rückseite des Mondes zusteuerten.

Die Mission, die letzte Woche gestartet wurde, stellt die erste bemannte Mondreise seit über 50 Jahren dar und ist ein entscheidender Schritt im umfassenderen Artemis-Programm der NASA, das darauf abzielt, Menschen später in diesem Jahrzehnt auf die Mondoberfläche zurückzubringen.

Während des Vorbeiflugs verbrachten die Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen mehrere Stunden damit, die Rückseite des Mondes zu beobachten und zu fotografieren, eine Region, die von der Erde aus nie direkt gesehen wurde.

Der Moment trägt auch symbolisches Gewicht. Die Besatzung erwachte mit einer aufgezeichneten Nachricht von Jim Lovell, dessen Apollo-Ära zuvor den Distanzrekord gehalten hatte.