Die Amerikanerin Mikaela Mayer wird nach ihrem Sieg über Mary Spencer neue Weltmeisterin im Superweltergewicht

Mikaela Mayer ist die neue Weltmeisterin im Superweltergewicht und hält die WBA-, WBC- und WBO-Titel, nachdem sie im Montreal Casino gegen Mary Spencer gekämpft und einstimmig mit 100-90, 98-92, 98-92 gewonnen hat.

Mayer, ein 35-jähriger Kalifornier, besiegte den 40-jährigen Spencer, der den WBA-Gürtel im Superl-Weltergewicht hielt, trotz des auffälligen Größenunterschieds von zwei Zoll/5 cm zu dem 1,80 m großen kanadischen Gegner. Mayer gewann die WBA und die WBC, während die in Kolumbien geborene norwegische Boxerin Cecilia Braekhus, die im Alter von 43 Jahren in den Ruhestand ging, frei wurde.

"Ich habe schon einmal eine WBO gewonnen, aber ich habe noch nie die WBA oder WBC um meine Hüften tragen müssen, also ist das etwas ganz Besonderes", sagte Mayer, mit einer Bilanz von 22 Siegen und 2 Niederlagen. "Sie ist ein großes Risiko eingegangen, als sie es mit einer Kämpferin wie mir aufgenommen hat. Ich trete immer nach vorne und kämpfe hart", sagte Spencer. "Sie ist eine starke, solide Gegnerin, ein Lob an sie."

Als nächstes könnte Mayer einen Kampf gegen Laurent Price, WBC-Weltmeister im Weltergewicht, oder einen möglichen "Superkampf" gegen Claressa Shields anstehen, die selbsternannte "größte Frau aller Zeiten" und unangefochtene Weltmeisterin in drei Gewichtsklassen, die laut BBC derzeit Titel im Schwergewicht hält.