Die aktuellen Premier-League-Führenden Arsenal und Manchester City treffen im Carabao-Cup-Finale aufeinander

Die Halbfinals des EFL Cups, heute auch bekannt als Carabao Cup, sind bereits vorbei. Nach den Hinspielen der Begegnungen Mitte Januar endeten die Rückspiele diese Woche am Dienstag und Mittwoch, was bedeutet, dass wir wissen, wer sich für das Finale am 22. März im Wembley-Stadion qualifiziert hat.

Es war eine weniger überzeugende Leistung von Arsenal am Dienstag, als sie Chelsea in einem wirklich geistlosen Spiel besiegten, in dem beide Teams praktisch 90 Minuten lang den Bus parkten... Das Ergebnis war jedoch stets zugunsten von Arsenal, denn die aktuellen Premier-League- (und Champions-League-) Spitzenreiter gingen mit einer 3:2-Führung aus dem Hinspiel in das Spiel, was bedeutete, dass sie im Rückspiel im Heimstadion des Emirates einfach die Führung behalten mussten. Das Ergebnis lautete schließlich 1:0 nach einem späten Tor von Kai Havertz, was bedeutet, dass das Gesamtergebnis von 4:2 Arsenal ins EFL-Cup-Finale einzieht.

Und Arsenal trifft auf den Rivalen Manchester City, der am Mittwoch gegen Newcastle United eine deutlich interessantere Leistung zeigte. Man City führte sehr komfortabel, nachdem sie Newcastle im Hinspiel mit 2:0 im Heimstadion der Magpies, St. James' Park, besiegt hatten. Das Rückspiel auf Citys Gelände im Etihad erwies sich für Newcastle als Albtraum, das in der ersten Halbzeit drei Gegentore kassierte (zwei von Omar Marmoush und eines von Tijjani Reijnders) und damit 45 Minuten vor Schluss mit 0:5 insgesamt in Rückstand brachte. Newcastle erzielte durch Anthony Elanga ein Ehrentor, was zu einer 1:3-Niederlage (insgesamt 5:1) führte, sodass Man City ins EFL-Cup-Finale einzieht.

Auch hier wird das EFL-Cup-Finale am 22. März im Wembley-Stadion ausgetragen, der Heimat der englischen Nationalmannschaft.