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Wird Iran an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen? All dies zeigt, dass sie es nicht tun werden, nachdem der iranische Sportminister sagte, es gebe "keine Bedingungen" für ihre Teilnahme und Trumps "korrupte Regierung" kritisierte, die "uns in acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen hat und mehrere tausend unserer Bürger getötet wurden".

Bis Montag, dem 16. März, hat der iranische Fußballverband jedoch die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) nicht über seinen Rückzug aus dem bevorstehenden FIFA-Turnier informiert, das zwischen Juni und Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden soll. Iran ist eines der 48 qualifizierten Länder, das vierte Mal in Folge teilnimmt (obwohl sie nie über die Gruppenphase hinausgekommen sind).

"Es ist ein sehr emotionaler Moment. Alle sagen viele Dinge", sagte AFC-Generalsekretär Windsor John gegenüber Reportern in Kuala Lumpur (über Reuters). "Am Ende des Tages sollte die Föderation entscheiden, ob sie spielen, und ab heute hat uns die Föderation mitgeteilt, dass sie zur Weltmeisterschaft fahren."

AFC bleibt hoffnungsvoll, dass sie "ihre Probleme, was auch immer sie sind", lösen und am Wettbewerb teilnehmen können. Wenn sie sich zurückziehen, drohen sie strenge Sanktionen von der FIFA, die je nach Zeitpunkt ihres Rückzugs von Geldstrafen bis hin zu sportlichen Sanktionen reichen.