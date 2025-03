Die 18-monatige Dopingsperre von Paul Pogba ist vorbei: Wo wird er jetzt spielen?

HQ

Paul Pogba, französischer Spieler, der am Samstag 32 Jahre alt wird, wurde vom italienischen Anti-Doping-Tribunal wegen eines positiven Testosteronspiegels für 18 Monate gesperrt - zunächst vier Jahre, obwohl es später vom Sportschiedsgericht auf 18 Monate reduziert wurde. Diese Sperre endete am Dienstag: eineinhalb Jahre, in denen der ehemalige französische Nationalspieler und Veteran von Juventus und Manchester United nicht professionell spielen durfte und Juventus seinen Vertrag auflöste.

Die Sperre ist jetzt aufgehoben, aber so spät in der Saison ist es unwahrscheinlich, dass er jetzt zu einem Verein wechselt, und er wird wahrscheinlich auf die nächste Saison warten. Er möchte lieber in Frankreich bleiben, aber die Ligue 1 erlaubt es zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht, neue Spieler zu registrieren. Er wurde von Olympique de Marseille umworben, aber auch von anderen Ligen, wie der brasilianischen Serie A, der Saudi Pro League und dem MSL-Klub Inter Miami (die mit Messi). Pogba besitzt bereits ein Haus in Miami.

Laut Quellen von ESPN zieht es Pogba jedoch vor, zu warten und sich im nächsten Jahr einer großen europäischen Mannschaft anzuschließen, die in der Champions League oder Europa League spielt, in der Hoffnung, in Form zu sein und in den französischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen zu werden.