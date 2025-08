Die 12-jährige chinesische Sensation Yu Zidi gewinnt endlich eine Medaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften

HQ

Yu Zidi, das 12-jährige chinesische Mädchen, das bei den Schwimm-WM 2025 die Welt im Sturm erobert hat, wird Singapur mit einer Auszeichnung für ihre Leistung verlassen: einer Bronzemedaille im 4x200-Meter-Freistil der Frauen. Obwohl sie nicht am Finale teilnahm, schwamm sie in den vorherigen Runden und erhielt dafür auch eine Medaille.

Zidi wurde auch Vierter im Einzel über 200 m Lagen und 200 m Schmetterling, nur sechs bzw. 31 Hundertstelsekunden von der Bronzemedaille entfernt. Und das, obwohl sie erst 12 Jahre alt war: World Aquatics machte eine Ausnahme bei ihren eigenen Regeln (Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können), als sie ihre unglaublichen Leistungen sahen.

Während die Welt über den Erfolg dieses Wunderkindes, das im Oktober 13 Jahre alt wird, erstaunt ist, was fast beispiellos ist (Zidi ist der jüngste Schwimmer in der Geschichte der Schwimm-WM, der eine Medaille gewinnt und damit einen Rekord aus dem Jahr 1936 bricht), entsteht eine ethische Debatte darüber, ob es so jungen Kindern überhaupt erlaubt sein sollte, an der Wettkampfwelt der Sportelite teilzunehmen.

Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie zu den Besten gehören könnte (bei den chinesischen Meisterschaften Anfang 2025 erzielte sie Zeiten, die denen der Besten in Paris 2024 ähnelten).. Auch andere weltberühmte Schwimmerinnen begannen schon in sehr jungem Alter, wie Summer McIntosh, Katie Ledecky oder Kyoko Iwasaki, die 14 und 15 Jahre alt waren, als sie Meisterschaften und olympische Medaillen gewannen.

"In China wird ihre Teilnahme als Teil einer Sportkultur verteidigt, die Spitzenleistungen von klein auf mit einem wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich belohnt, der sich auf die gesamte Familie der Sportlerin erstreckt", berichtet El País. Aber 12 Jahre scheinen etwas übertrieben, und viele Experten und Fachleute (zumindest in der westlichen Welt) sind besorgt darüber, welche Auswirkungen ein Leben mit hartem Training auf die körperliche und geistige Gesundheit eines Kindes haben kann.