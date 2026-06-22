Diablo IV wurde in Taiwan für Nintendo Switch 2 bewertet

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Angesichts der Tatsache, dass Diablo III auf der Nintendo Switch 1 verfügbar war, ist es keine große Überraschung zu hören, dass Blizzard offenbar an einer Switch-2-Version von Diablo IV arbeitet. Nichts Offizielles wurde bisher bestätigt, aber eine neue Bewertung verdirbt die Überraschung etwas.

Das taiwanesische Ratingboard hatte zuvor einen öffentlichen Eintrag für eine Switch-2-Edition der Lord of Hatred-Erweiterung für Diablo IV, was so gut wie bestätigt, dass das vollständige Spiel (und wahrscheinlich auch Vessel of Hatred) bald auch für Nintendos hybriden Nachfolger erscheinen wird.

Wie Nintendo Everything bemerkte, stieg die Bewertung im April an, wurde aber erst kürzlich entdeckt und wurde seitdem entfernt. Allerdings ist es der Publikation gelungen, ein Bild zu machen, das sehr deutlich Diablo IV: Lord of Hatred für Switch 2 bewertet anzeigt.

Auch hier hat Blizzard noch nichts Offizielles zu diesem Thema bekannt gegeben, aber die BlizzCon findet in weniger als drei Monaten statt, also bekommen wir vielleicht Anfang Herbst eine klare Antwort darauf.