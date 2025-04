Diablo IV Lead sagt, dass Nintendo Switch 2-Portierung möglich ist

HQ

Mit der gesteigerten Leistung der Nintendo Switch 2 sehen wir, dass viele aktuelle Titel den Sprung auf die Hybridkonsole schaffen, was sicherlich viele Spieler begeistern wird. Es gibt jedoch immer noch einige Titel, die die Leute angekündigt sehen möchten, wie z.B. Diablo IV.

In einem Gespräch mit Gamertag Radio sagte Diablo-Chef Rod Fergusson, dass Blizzard offen dafür ist, das Spiel auf der Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Die Leistung würde es sicherlich zulassen, das einzige Problem sind die Live-Service-Elemente.

"Ich denke, die Herausforderung liegt weniger in der Hardware als vielmehr darin, wie wir... wissen Sie, Live-Services auf der Switch waren in der Vergangenheit eine kleine Herausforderung", erklärte er. "Ich bin also zuversichtlich, dass es mit dem Start im Juni und mit Blick auf die Zukunft immer einfacher wird, so dass es sinnvoller wird, einen Live-Service auf diese Plattform zu stellen."

Wenn man bedenkt, dass viele Leute die Nintendo Switch unterwegs spielen, wo es schwierig ist, auf Live-Service-Elemente zuzugreifen, kann dies eine Herausforderung für Diablo IV darstellen. Aber da Diablo III und Diablo II es auf die Switch geschafft haben, besteht die Hoffnung, dass das neueste Spiel auf seinem Nachfolger landen kann.