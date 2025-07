Dhalsim wurde für den kommenden Street Fighter-Film gecastet

HQ

In den letzten Wochen konnten wir regelmäßig über die Besetzung des kommenden Street Fighter Films berichten. Unter anderem wissen wir, dass David Dastmalchian M. Bison spielen wird, Andrew Schulz Dan Hibiki, Callina Liang Chun-Li und Curtis "50 Cent" Jackson Balrog.

Jetzt schreibt Deadline, dass ein weiterer Schauspieler verpflichtet wurde, und dieses Mal ist es für Dhlasim. Der indische Yoga-Meister wird von Vidyut Jammwal (Commando) gespielt, dessen Name im Westen vielleicht nicht so bekannt ist. Aber in Indien scheint er ein Riese zu sein, mit einem Instagram-Account von 22 Millionen Followern. Und wenn Street Fighter populär wird, wird er wahrscheinlich eher früher als später in einem Hollywood-Projekt auftauchen.

Wir wissen noch nicht, wann Street Fighter Premiere haben wird. Eigentlich sollte es im Frühjahr 2026 stattfinden, aber das wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Es wird wahrscheinlich frühestens Ende nächsten Jahres sein, aber auch 2027 scheint nicht unwahrscheinlich.