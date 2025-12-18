Devialet Ultimate Phantom 98dB

HQ

Devialet ist schon lange dafür bekannt, wunderschön geformte kabellose Lautsprecher mit beeindruckender Basswiedergabe herzustellen und gehörte zu den ersten, die hochauflösenden Klang in ein drahtloses Format integrierten. Im Laufe der Jahre haben sie erkannt, dass es einen reifen Markt für kleinere Lautsprecher gibt, und nicht zuletzt für günstigere wie ihren Mania Bluetooth-Lautsprecher.

Allerdings sind erschwinglichere "echte" Lautsprecher eingeschränkt, wobei der Phantom eines der Hauptprodukte ist, das nun in seiner Ultimate-Version ist.

Der Lautsprecher ist in 98 dB und 108 dB erhältlich, wobei die 98 dB Version ist, die wir getestet haben, und er ist auch erschwinglicher, da die beiden Lautsprecher trotz der doppelten Größe des 108 dB Modells in Wirklichkeit und sehr unterschiedlicher Konfigurationen und Hardware identisch aussehen können, weshalb die 108 dB Version mehr als doppelt so viel kostet wie die 1500 Euro des Devialet Phantom Ultimate 98 dB. Außer du entscheidest dich für den Liberace-Look und entscheidest dich für die Gold Leaf-Version, kostet das weitere 300 Euro – aber es sieht verlockend aus...

Ich finde es bei diesem Preis wirklich frustrierend, dass es nur Wi-Fi 5 gibt, es ist ein neues Produkt, das eigentlich Wi-Fi 7 haben sollte, und die Bluetooth-Version ist 5.2 – und keine AptX HD, LDAC oder andere hochauflösende Formate direkt über Bluetooth. Das zeigt mir, dass Audiophile nicht die echten Kunden sind, sondern Menschen, die Designprodukte mögen.

Wenn man einen kaufen möchte, bekommt man problemlos ein Stereo-Paar, eine Fernbedienung – mit der wir auch experimentiert haben, aber aus irgendeinem Grund nicht der Stand, der zwar kein Designpreis-prämiertes Möbelstück ist, aber er passt und sieht gut aus – und ja, er ist über ein Schraubensystem am Lautsprecher befestigt, um zu verhindern, dass er bei einem kleinen Stoß auf den Boden fällt. Beachte, dass der Fuß, mit dem er geboren wird, einen leichten Winkel zum Lautsprecherstänner hat, was bedeutet, dass die Möbel, auf denen sie gestellt werden, nicht zu hoch sein sollte, besonders wenn du zwei möchtest und sie als echte Stereoanlage nutzt, wofür sie ausgelegt sind.

Die Fernbedienung und der Lautsprecher selbst sind wirklich schön und modern mit einem eindeutig französisch inspirierten Design. Sie passen zu jedem modernen Haus und sehen so stilvoll aus, dass ich fast den hohen Preis verstehe. Denn in der Welt der Designobjekte ist das günstig.

Neben dem Gold gibt es es in off-white, bekannt als "Light Pearl", und in einer schwarzlichen Farbe namens "Deep Forest". Der Hauptpunkt ist jedoch, dass es klein ist. 16x22x17 cm, und dieser kleine Knoten geht laut ihrer eigenen Website auf 18 Hz ab. Ich bezweifle diesen letzten Teil stark, naja, wegen der Physik.

Die Eingänge sind wenige, aber entscheidend: Strom, Mini-Toslink und Ethernet. Die Steuerung kann am Gerät übernommen werden, sie sind in der äußeren Hülle integriert, also kapazitive Tasten, was auch ein Vorwand ist, um die Oberfläche zu fühlen, sie ist überraschend cool und angenehm zu berühren, und fast verschwendet, da die meisten Leute sie nur ansehen.

Ein 400-Watt-Verstärker speist 2 Woofer und einen Fullrange-Treiber, der sowohl als Mitten- als auch als Höhenlautsprecher arbeitet, alles aus Aluminium. Ich persönlich hätte Beryllium bevorzugt, da es eine bessere Handhabung der Oberflächenzerstörung für Audioanwendungen hat, aber auch recht teuer und offenbar schwieriger herzustellen ist. Ich weiß, dass Devialet einige schöne Abkürzungen für ihren Verstärker und deren Macht verwendet, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das, was sie tun, besser mit etwas technischeren Begriffen beschrieben hätten, sie sagen nicht einmal die Größe der Woofer, was ich als sehr grundlegend bezeichnen würde. Das ist schade, denn Devialet verwendet ein Hybridsystem namens ADH, bei dem eine Klasse-A-Schaltung den Vorverstärker antreibt und eine Klasse-D-Stufe für die harte Arbeit – technisch etwas komplizierter, aber das ist die reduzierte Version, wobei der Punkt, soweit ich das beurteilen kann, das Devialet ist, Sie verwenden ihr eigenes Design anstelle von Standardmodulen, einige davon haben jedoch einen Ruf für beeindruckenden Klang und Performance.

Das Internet ist voll von geschnittenen Bildern der vorherigen Versionen, und wir können daher eine sehr qualifizierte Vermutung anstellen, dass die Woofer riesige Motorsysteme haben und mich an alte Servo-Subwoofer erinnern, was ein Teil des Grundes ist, warum sie so viel Bass erzeugen können und so viel Leistung brauchen, sie müssen sich viel bewegen, Heiß werden und viel Echtzeit-Korrektur machen, alles verbraucht Verstärkerleistung zum Frühstück als Wärme der östlichen Lautsprechereffizienz zum Frühstück.

Obwohl Devialet mit cleverer Technik die Grenzen auslotet, brauchen sie immer noch den riesigen Kühlkörper auf der Rückseite des Lautsprechers, um seine Arbeit sehr gut zu erfüllen, und seine Integration in das Design ist eine der besten, die ich je gesehen habe. Allerdings gibt es Einschränkungen, und es fühlt sich nicht wie +90 dB bei unter 20 Hz an. Allerdings hatten frühere Versionen der Phantom verifizierte Messungen, die nahe kamen, daher wäre es interessant, sie in einem unabhängigen Labor testen zu lassen.

Er verbindet sich über eine App und WLAN mit deinem Handy oder Tablet – oder Kabel, wenn du möchtest, und obwohl Bluetooth mit A2DP unterstützt wird, ist es für hochauflösende Audioaufnahmen über das Netzwerk und optisch gedacht, wobei es nicht nur Airplay und Tidal Connect bietet, sondern auch UPnP und die audiophile Plattform Roon – was lustig ist, da so günstige Lautsprecher normalerweise nicht von der Roon-High-End-Plattform abgedeckt werden. Roon ist kein Streaming-Dienst, sondern eine Organisator- und Wiedergabeplattform, die es ermöglicht, den 32-Bit-DSP und die 24-Bit/192kHz-Wiedergabe vollständig zu nutzen.

Die Benutzeroberfläche von Devialet ist übersichtlich, gut gestaltet und sehr einfach zu bedienen – und da sie eine vollständige Integration bietet, musst du sie nicht einmal tatsächlich nutzen, da die meisten Streaming-Dienste ebenfalls eine eingebaute Lautstärkeregelung haben. Es gibt dir drei Modi, verschiedene EQ-Optionen oder du kannst es einfach auf flach stellen.

Und der Klang. Bei Verwendung von Aluminiumtreibern sind das nicht die kreischend, hart klingenden Versionen, die Sie vor 20 Jahren gehört haben. Diese sind modern, DSP-kompensiert, und obwohl ich nicht empfehle, die Lautstärke auf Maximum zu drehen, liefert er einen angenehmen, aber präzisen Klang, obwohl der Bass oft überbetont wird, wenn der SPL ansteigt. Es scheint, als soll dies als Schallquelle in kleineren Räumen dienen, da es problemlos gleichzeitig als Bluetooth-Lautsprecher, TV-Soundbar und Stereoanlage (Mono-System) dient. Obwohl der Klang kohärent ist, ist er auch leicht trocken und, nun ja, nicht kalt, aber mit einer straffen und präzisen Wiedergabe, die ihn, mangels eines besseren Begriffs, in Bezug auf Leben und Seele mangeln lässt. Es liegt vielleicht teilweise am Bass, es beschränkt sich bei höheren SPL-Pegeln, höchstwahrscheinlich auf den DSP, aber es bemüht sich auch zu sehr, korrekt Frequenzflach zu sein, allerdings ohne das gleiche Detailniveau und den Mangel an Selbstsound wie ein hochwertiges Studiomonitor. Das unterscheidet sich stark von den vielen konkurrierenden Produkten, die oft unter einer überenthusiastischen Basswiedergabe leiden, die alle feinen Details überdeckt.

Der Klang ist beeindruckend von so einem kleinen Gerät, aber dreh die Lautstärke auf, und die Kompression setzt ein. Die Physik hat ihre Grenzen: Wenn du die gleiche Dynamik und die gleiche Wirkung wie bei 2x18" langen Stoke-Einheiten erwartest, wirst du enttäuscht sein, aber der Punkt ist, dass die meisten nicht einmal einen Subwoofer in Betracht ziehen, und für die Größe ist der Bass ausreichend und die Impulsantwort sowie die Treibersteuerung passen zum Preis. Der Bass ist vielleicht sogar leicht über dem Niveau, der beim normalen Hören sein sollte, aber er verleiht etwas Körperfülle und Fülle, die sonst fehlen.

Wir haben es größtenteils in Mono getestet, hatten aber das Glück, ein komplettes Stereo-Set ausleihen zu können, was wenig überraschend eine echte Klangbühne und eine deutlich höhere Bassleistung ermöglicht.

Der Mittenbereich ist klar und klar und als Vollton fließt er fließend in die Höhen. Es ist auch etwas langweilig, da der letzte Angriff und der letzte Aufprall fehlen. Es ist, um etwas klischeehaft zu sein, sauber und poliert, aber es fehlt ihm an eigenem Ausdruck und nicht in der ultralinearen Bedeutung des Ausdrucks.

Also ist die Frage – ist es etwas für dich? Hast du das Geld und einen Bang & Olufsen Fernseher, der zu deinem Wohnzimmer passt? Ja? Dann ist es definitiv für dich. Man muss klarstellen, dass es beeindruckende Ingenieurskunst ist, aber es gleicht auch eine sehr kleine Größe aus, die auf Designerhäuser ausgerichtet ist, und man zahlt eine Premiumsteuer für eine Luxusmarke. Wenn du dazu nicht bereit bist, musst du vielleicht deine Optionen in Betracht ziehen.