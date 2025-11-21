Deutschland steht im Halbfinale gegen Spanien; Zeit für Italien gegen Belgien heute

HQ

Deutschland ist der letzte Halbfinalist im Davis Cup und beendet sein Viertelfinalspiel gegen Deutschland spät am Donnerstag und bis in den Freitag hinein. Nachdem Tomás Martín Etcheverry Jan Lennard Struff besiegt hatte, drehte der spätere Weltranglistendritter Alexander Zverev die Wende und besiegte Francisco Cerúndolo mit 6:4, 7:6(3).

Alles wurde in einem sehr langen Finalmatch zwischen dem Argentinier Andres Molteni und Horacio Zeballos gegen die Deutschen Kevin Krawietz und Tim Puetz entschieden, das mit 4:6, 6:4, 7:8 (12:10) endete. Das einzige nicht-europäische Land im letzten Acht scheidet aus, und Deutschland trifft am Samstag auf Spanien, wo die Spanier Jaume Munar, Marcel Granollers und Pedro Martínez trotz des Fehlens des Weltranglistenersten Carlos Alcaraz die Qualifikation sichern.

Wann beginnt das Halbfinale Italien gegen Belgien am Freitag?

Heute, am Freitag, den 21. November, wird Italien im Halbfinale gegen Belgien versuchen, das Finale für den dritten Titel in Folge zu erreichen, beginnend um 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr GMT.

Das andere Halbfinale zwischen Spanien und Deutschland findet am Samstag um 12:00 Uhr MEZ statt, und das Finale findet am Sonntag um 15:00 Uhr MEZ statt. Freuen Sie sich auf den Davis Cup?