Dettol entschuldigt sich, als eine neue Anzeige wegen der Objektifizierung von Frauen aufgerufen wird

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Eine neue Werbung der britischen Hygienemarke Dettol wurde in China stark kritisiert, da sie Geschlechterfragen ansprechen wollte, aber die Zuschauer das Gefühl gegeben hat, Frauen seien durch die Werbung objektiviert worden. Der Spot greift das Konzept der toxischen Männlichkeit auf und zeigt einen Mann, der eine "saubere" Freundin will, die nicht "von anderen Männern befleckt" ist.

Die Werbung bezeichnet dieses Verhalten dann als toxisch. Eine Wendung zeigt später, wie die Freundin den Mann in der Werbung wegen seiner Giftigkeit anspricht, bevor sie mit ihm Schluss macht. Diese Botschaft kam jedoch nicht ganz wie beabsichtigt an, und laut BBC hat das chinesische Internet zum Boykott von Dettol aufgerufen, da es glaubt, die Werbung objektiviere Frauen.

"Wir erkennen an, dass es viele Menschen beleidigt hat, besonders Frauen. Wir übernehmen die Verantwortung für jegliche Fahrlässigkeit bei der Erstellung und Überprüfung des Inhalts der Anzeige", sagte Dettol in einer Stellungnahme.

Manya Koetse vom Newsletter Eye on Digital China sagt, diese Anzeige sei ein "Chaos für eine Marke, deren gesamtes Geschäft sich um Sauberkeit dreht." Sie fügte hinzu, dass die Botschaft selbst nicht schuld sei, aber die Vermittlung definitiv. "Selbst wenn die Absicht war, den männlichen Charakter als im Unrecht darzustellen, wurde die Botschaft so schlecht vermittelt, dass sie spektakulär nach hinten losging."