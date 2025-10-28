Der zweite Torhüter von Inter Mailand, Josep Martínez, rammte mit seinem Auto einen älteren Menschen tödlich

HQ

Am Montagmorgen ereignete sich in Mailand ein tragischer Unfall. Josep Martínez, der zweite Torhüter von Inter Mailand, rammte mit seinem Auto einen 81-jährigen Mann im Rollstuhl, der sofort tot war. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in Fenegró in der Nähe von Como, unweit des Trainingsgeländes von Inter, zu dem der Torhüter möglicherweise gefahren sein könnte.

Einem Bericht von Repubblica zufolge erkrankte der Mann plötzlich und geriet auf die Fahrspur, auf der Martínez fuhr. Der Torhüter hielt sofort an, um Erste Hilfe zu leisten, konnte aber nichts tun und war geschockt und betroffen von dem plötzlichen und tragischen Unfall.

Der 27-jährige Martínez unterschrieb 2024 bei Inter Mailand, wo er als zweiter Torhüter hinter Yann Sommer spielte und in der Saison zehn Spiele absolvierte, hauptsächlich für die Coppa Italia und die Serie A. Er hat bisher zwei Spiele für den italienischen Klub bestritten. Er war der wichtigste Torhüter für Genua, ebenfalls in der Serie A, und spielte zuvor für den Bundesligisten RB Leipzig und den spanischen Klub Las Palmas.