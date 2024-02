Sony wird vor dem 31. März 2025 keine neuen Spiele in bestehenden Franchises veröffentlichen

HQ

So wie es aussieht, will Sony bis nächsten April keine neuen Spiele in bestehenden großen Franchises veröffentlichen. In einer kürzlichen Telefonkonferenz sprach das Unternehmen über seine Pläne für die Zukunft, und obwohl sich bei Sony mehrere Titel in der Entwicklung befinden, werden wir keinen davon bis mindestens Mitte 2025 sehen.

"In Bezug auf First-Party-Software wollen wir uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Werke und die Entwicklung von Live-Service-Spielen konzentrieren", sagte Hiroki Totoki, Präsident der Sony Group (Transkription via Gematsu). "Aber während sich derzeit große Projekte in der Entwicklung befinden, planen wir nicht, im nächsten Geschäftsjahr neue große bestehende Franchise-Titel zu veröffentlichen."

Es ist wichtig zu beachten, dass, nur weil wir bis dahin vielleicht kein neues God of War- oder The Last of Us-Spiel bekommen, wir immer noch Veröffentlichungen von neuen IPs oder einigen Franchises erhalten könnten, die Sony als kleiner betrachtet. Es ist unwahrscheinlich, dass das Jahr 2024 völlig leer sein wird, wenn es um First-Party-Veröffentlichungen von Sony geht.

