Es ist zu erwarten, dass Sony seine PC-Bemühungen in Zukunft verstärken wird

Obwohl es für Sony viel gibt, worüber sie sich freuen können, wie z.B. hohe Verkaufszahlen der PlayStation 5, haben sie im Moment immer noch einige dunkle Wolken vor sich. Wie wir heute bereits berichtet haben, sinken die Gewinne, obwohl die Zahl der PlayStation 5-Spieler wächst, und Sony sagt auch, dass sie ihr Ziel für dieses Geschäftsjahr mit vier Millionen weniger verkauften Einheiten als geplant verfehlen werden.

Der Gewinn war daher ein wichtiger Punkt bei Sonys Präsentation des jüngsten Quartalsberichts heute Morgen, bei dem der Interimsvorsitzende von PlayStation, Hiroki Totoki, unter anderem sagte:

"Aber das Gesamtwachstum und die nachhaltige Rentabilität oder die Steigerung der Marge, wie wird sich das auf diese Ziele auswirken? Ich glaube nicht, dass die Leute das verstehen. Ich denke, das ist das Problem der Organisation."

Es stellt sich heraus, dass Totoki in letzter Zeit viel darüber nachgedacht hat, und er ist zu dem Schluss gekommen, dass ein verstärkter Fokus auf den PC erforderlich ist (über Genki_JPN auf X):

"In der Vergangenheit wollten wir die Konsole populär machen, und der Hauptzweck der 1st-Party-Titel war es, die Konsole populär zu machen. Das stimmt, aber es gibt eine Synergie. Wenn Sie also starke First-Party-Inhalte haben, nicht nur mit unserer Konsole, sondern auch mit anderen Plattformen wie Computern, kann 1st Party mit Multiplatform wachsen und das kann dazu beitragen, den Betriebsgewinn zu verbessern. Das ist also ein weiteres Problem, an dem wir proaktiv arbeiten wollen.

Ich persönlich denke, dass es Möglichkeiten zur Verbesserung der Margen gibt, daher würde ich gerne aggressiv vorgehen, um unsere Margenleistung zu verbessern."

Auf diese Weise will er Sonys Margen "aggressiv" verbessern, was wahrscheinlich einen größeren Fokus auf den PC bedeutet, wahrscheinlich mit gleichzeitigen Veröffentlichungen, wie sie es letzte Woche mit Helldivers II getan haben. Wie wir heute berichteten, sagte Totoki auch, dass Sony weiterhin "qualitativ hochwertige Werke produzieren und Live-Service-Spiele entwickeln" wird, was darauf hindeuten könnte, dass Live-Service auch als Schlüssel zur Erzielung höherer Gewinne für Sony angesehen wird.

