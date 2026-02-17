Der Vorsitzende von Los Angeles 2028 wurde vom Bürgermeister von LA wegen intimer E-Mails mit Jeffrey Epsteins Kindersexhändler um Rücktritt gebeten

HQ

Casey Wasserman, Vorsitzender des Organisationskomitees von Los Angeles für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028, wurde von der Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, wegen seiner Begegnungen mit Jeffrey Epsteins Ex-Freundin und verurteilten Kindersexhändlerin Ghislaine Maxwell zum Rücktritt aufgefordert. In diesem Monat wurde festgestellt, dass Wasserman und Maxwell über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg intime Gefühle teilten.

Bass sagte, dass sie nicht die Macht habe, Wasserman zu entlassen, und dass der Vorstand von Los Angeles 2028 gegen seine Entlassung entschieden habe, aber "meine Aufgabe als Bürgermeisterin von Los Angeles ist es, sicherzustellen, dass unsere Stadt vollkommen darauf vorbereitet ist, die besten Olympischen Spiele zu erleben, die je in der olympischen Geschichte stattgefunden haben."

Wasserman, ein amerikanischer Sportagent, der 2017 die erfolgreiche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2028 leitete, sagte, er bereue die mit Maxwell geteilten E-Mails zutiefst und habe nie eine Beziehung zu Epstein gehabt, außer dass er ihn 2003 einmal getroffen habe, als Wasserman und seine damalige Frau mit Epsteins Flugzeug zu einer humanitären Mission in Afrika flogen.

Im Jahr 2021 wurde Ghislaine Maxwell des sexuellen Menschenhandels für Jeffrey Epstein schuldig befunden und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt: Sie zog jugendliche Mädchen an, um von Epstein sexuell missbraucht zu werden.

Obwohl Wasserman kein Fehlverhalten beschuldigt hat, hat ihre enge Beziehung zu einem von Epsteins Menschenhändlern den Druck auf seinen Rücktritt erhöht. Vor dem Bürgermeister von Los Angeles haben viele Mitglieder des Los Angeles County und des Stadtrats ebenfalls um seinen Rücktritt von den Olympischen Spielen 2028 gebeten.