Der virale Moment, in dem panamaische Spieler mit seinem Idol Thierry Henry das Siegtor feiern

Während die europäischen Nationalmannschaften die WM-Qualifikationsspiele, die Viertelfinals der Nations League oder die Play-offs bestreiten, wird in den CONCACAF-Regionen (Nord- und Mittelamerika) in dieser Woche das Finale der Nations League ausgetragen. Am Donnerstag, den 20. März, besiegte Mexiko Kanada mit 2:0 und Panama die Vereinigten Staaten mit 1:0 in einem dramatischen Spiel, das auch mit einem der viralsten Momente der Woche endete.

Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood erzielte Cecilio Waterman in der 94. Minute den Siegtreffer. In einer spontanen Euphorie verließ Waterman das Spielfeld und begab sich direkt in die Zone der Experten, um Thierry Henry für CBS zu treffen. Er sagte zu ihm: "Du bist mein Idol, du bist mein Idol" und das ganze Team umarmte den Franzosen, der 1998 Weltmeister wurde.

Cecilio Waterman, 33 Jahre alt, spielt derzeit für den chilenischen Klub Coquimbo Unido. In seiner Karriere spielte er für fast ein Dutzend Klubs aus Panama, Chile, Uruguay, Mexiko und Peru. Thierry Henry ist seit seiner Kindheit sein Idol: Am Tag vor dem Spiel sagte er in einem Interview, dass es ein Privileg wäre, ein Foto mit Henry zu machen. Später sagte Henry, dass er nach dem Moment geschockt war, dass es surreal war (auf eine gute Art und Weise) und umarmte den panamaischen Spieler herzlich.