Der Vater der Xbox wurde von Asha Sharma ins Microsoft-Hauptquartier eingeladen

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Asha Sharma hatte kaum ihr Amt als neue Xbox-Chefin angetreten, als Larry "Major Nelson" Hryb sie anrief und bat, mit ihr sprechen zu dürfen. Mehrere ehemalige Xbox-Figuren traten ebenfalls auf und kommentierten sie, aber eine Xbox-Figur, die sich zurückgehalten und die Marke sehr kritisch gegenüberstand, ist ihr Schöpfer Seamus Blackley.

Allerdings hat er alles rund um Xbox bereits 2002 aufgegeben und betreibt nun einen beliebten Bluesky-Account über das Backen von Brot basierend auf historischen und archäologischen Prinzipien. Jetzt jedoch steht er im Rampenlicht, seit Asha Sharma ihn ins Xbox-Hauptquartier eingeladen hat, und er schreibt:

"Kürzlich hatte ich die erstaunliche – und doch sehr bizarre – Erfahrung, als Besucher zum Xbox-Hauptquartier zu gehen. Ich war von Asha eingeladen, die sehr cool ist, wie sich herausstellt, um wandern zu gehen und ein bisschen abzuhängen."

Wir wissen nicht, worum es hier geht, aber wahrscheinlich ist es, dass es eher mit dem 25-jährigen Xbox-Jubiläum in diesem Herbst verbunden ist, als dass Sharma geschäftlichen Rat einholt. Hoffentlich erfahren wir in nicht allzu ferner Zukunft mehr, wie Blackley ebenfalls schreibt:

"Ich werde wahrscheinlich ein andermal mehr darüber sprechen."