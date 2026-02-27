Peter Moore: Asha Sharma ist eine "sehr fähige Führungspersönlichkeit", die KI Gamern erklären muss

HQ

Das Thema KI im Gaming hat im vergangenen Jahr die Diskussionen im Gaming dominiert, wobei viele glauben, dass es wenig inspirierend ist, Spiele auf diese Weise zu generieren, während andere argumentieren, dass sie keine besonders guten oder innovativen Ergebnisse liefert, da KI oft Dinge auf Basis dessen erzeugt, was andere bereits getan haben.

Aber gleichzeitig ist es eine unvermeidliche Tatsache, dass KI bereits seit Jahren in der Spielewelt eingesetzt wird und ein unverzichtbares Werkzeug ist, das unter anderem enorm viel Zeit sparen kann, indem es unter anderem die Entwicklung von Dingen beschleunigt, die in Massenproduktion produziert werden sollen. Jetzt hat sich vielleicht der beliebteste Xbox-Boss aller Zeiten und auch der ehemalige Sega-Boss Peter Moore in einem GamesBeat-Interview zur Ernennung der ehemaligen KI-Chefin Asha Sharma als Nachfolgerin von Phil Spencer geäußert und seine Sicht auf KI in der Spieleentwicklung sowie ihre Rolle dargelegt:

"KI wird derzeit von Spielern verachtet, die sie als falsche Art sehen, Spiele zu entwickeln, als faule Art, als Förderband. Das muss sie erwarten. Aber wir als Branche nutzen in der Spieleentwicklung schon immer Formen von künstlicher Intelligenz. Letztlich muss Microsoft einfach genau deine Frage klären. Ist sie da, weil sie KI ist? Oder ist sie dort, was ich hoffe, weil sie sich innerhalb der Borg bei Microsoft bewiesen hat und eine sehr fähige Führungskraft ist, und das ist eine große Herausforderung für sie, und sie wollten etwas anderes machen?"

Moore führt sein Argument fort und erklärt, dass es wichtig sei, dass Sharma zeigt, wie KI für Gamer etwas Positives sein kann, und glaubt, dass die Branche dies bisher nicht geschafft hat:

"Ich denke, ihr Mantra muss sein: Es ist gut fürs Gaming, wenn die KI dem Spieler dient, nicht der Tabelle. Sie muss das erklären können. Die Studios werden alle künstliche Intelligenz in irgendeiner Form einsetzen. Ich glaube nicht, dass der Spieler wirklich versteht, was das alles bedeutet und wie die Dinge auf diese Weise zusammenkommen. Aber ich denke, sie hat diese großartige Chance, beide Welten zu überbrücken und Wachstum sowie tiefere, immersive Erfahrungen zu ermöglichen. Spiele, die grundsätzlich günstiger sind. Vielleicht bekommen wir Spiele, die besser, schneller und günstiger sind, weil die Kosten für die Spieleentwicklung von Triple-A-Spielen enorm geworden sind. Im Laufe der Jahrzehnte, in denen ich beteiligt bin, ist daraus eine massive manuelle Arbeit geworden, Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die an einem Spiel arbeiten. Das ist der Schlüssel. Das hat sie. Wenn ich sie wäre, habe ich diese einzigartige Perspektive. Ich muss es nur in den Augen des Gamers in etwas Positives umsetzen."

In dem aufschlussreichen Interview (Moore ist immer interessant und hat nach seiner Zeit als Leiter von Sega, Xbox und EA mehr Erfahrung als jeder andere) geht er auch auf die Kritik ein, die Sharma für ihre mangelnde Erfahrung im Gaming erhalten hat, und erinnert uns daran, dass er in der Schuhbranche gearbeitet hat, bevor er einer der erfolgreichsten Gaming-Manager aller Zeiten wurde:

"Ich denke, der beste Weg – das war bei mir bei Sega. Ich käme aus Reebok, wenn du dich erinnerst. Ich war ein Schuhtyp."