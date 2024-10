Bagnaia gewinnt in Thailand und hält die Spannung bis zur MotoGP-Weltmeisterschaft aufrecht

HQ

Die MotoGP-Weltmeisterschaft wird die Spannung bis zum Schluss aufrechterhalten, und zwei GPs vor Schluss haben zwei Piloten die Möglichkeit, den Wettbewerb in diesem Jahr zu gewinnen: Jorge Martín und Francesco Bagnaia.

Am vergangenen Sonntag in Thailand gewann Francesco Bagnaia in einem spannenden und turbulenten Rennen (elf Fahrer stürzten aufgrund nasser Bedingungen) mit fast drei Sekunden Vorsprung vor Jorge Martín und verringerte den Abstand zwischen den beiden in der Gesamtwertung. Pedro Acosta komplettierte das Podium als Dritter.

Jorge Martín (Prima Pramac Racing) lag vor dem GP von Thailand mit 20 Punkten Vorsprung vor Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Dieser Abstand hat sich dank Peccos Sieg auf 17 Punkte verkürzt. Jetzt ist klar, dass diese beiden die einzigen Kandidaten für die Meisterschaft sind, und die MotoGP hat begonnen, das "Rematch" zu bewerben: #VamosJorge oder #ForzaPecco.

In der Zwischenzeit hätte Marc Márquez, der das Rennen hätte gewinnen können und noch einige entfernte Optionen hatte, um um den Titel zu kämpfen, hat seine Chancen nach einem Sturz schmerzlich aufgegeben, nachdem er zwei Tage zuvor einen Allzeit-Rundenrekord aufgestellt hatte. Der achtfache Weltmeister wurde Zwölfter und behauptete immer noch seinen dritten Platz in der Gesamtwertung, aber nur zehn Punkte vor Enea Bastianini.

Am kommenden Wochenende in Malaysia könnte Jorge Martín zum ersten Mal Champion in der MotoGP werden, sechs Jahre nachdem er in Moto 3 Champion geworden ist, aber Bagnaia hat die Chance, das Blatt zu wenden. Das letzte Rennen des Jahres findet am 17. November in Valencia statt.