Der Trainer von Barcelona Sporting geht viral, nachdem er im Smoking zu einem Libertadores-Spiel erschien

HQ

Der Barcelona Sporting Club, einer der erfolgreichsten ecuadorianischen Fußballvereine, hat in der dritten Runde desCopa Libertadores, dem höchsten Klubwettbewerb Südamerikas, einen deutlichen Sieg gegen den brasilianischen Klub Corinthians errungen: 3:0. Mit dem Sieg sind sie der Qualifikation für die Gruppenphase des kontinentalen Wettbewerbs sehr nahe, die zwischen April und Mai, die K.o.-Phase zwischen August und Oktober und das Finale am 29. November stattfinden wird.

Barcelona hat noch einen langen Weg vor sich. Die wenigen ecuadorianischen Klubs, die die Qualifikationsphase überstehen, kommen selten über die Gruppenphase hinaus, obwohl Barcelona einer der erfolgreichsten ist und 2021 und 2017 das Halbfinale erreichte. Der letzte Sieger des Landes ist die Liga de Quito im Jahr 2008.

Was jedoch die Aufmerksamkeit vieler Menschen und nicht nur der Fans auf sich zog, war der Smoking, den der Trainer Segundo Castillo (ehemaliger Spieler von Everton und Wolverhampton Wanderers) zum Spiel trug. Es wurde in eine Menge respektvoller Memes verwandelt, einschließlich der Verwandlung in James Bond.

Warum ist ein ecuadorianischer Verein nach Barcelona benannt?

Trotz des Namens und des Emblems ist es nicht mit dem FC Barcelona verbunden. Als der Verein jedoch vor genau 100 Jahren gegründet wurde, stammten viele der Gründungsmitglieder aus Barcelona, und sie hatten die Mehrheit, den Verein in Barcelona Sporting Club zu benennen, anstatt Deportivo Astillero, dem Namen des Viertels in Guayaquil.

Tatsächlich hat Barcelona Sporting gerade Corinthians geschlagen, das einen ehemaligen Barça-Spieler verpflichtet: Memphis Depay.

Der FC Barcelona hat die ecuadorianische Serie A 16 Mal gewonnen, das letzte Mal im Jahr 2020, und war zweimal Finalist der Libertadores, 1990 und 1998.