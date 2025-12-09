Der Trainer der Kansas City Chiefs übernimmt die Verantwortung für Niederlagen, die sie ohne Playoffs zurücklassen wird

HQ

Die Kansas City Chiefs (6-7) verloren am Montag erneut gegen Houston Texans mit 10-20 und stehen kurz davor, sich erstmals seit Patrick Mahomes 2018 als Starter-Quarterback des Teams für die Play-offs zu qualifizieren. Es wäre außerdem die erste Saison mit den Chiefs außerhalb der Play-offs seit 2015.

Die Chancen der Chiefs, die Playoffs zu erreichen, sind nahezu unmöglich, was eine dominante Ära beendet, in der sie drei Super Bowls (2019, 2022 und 2023) gewannen und 2021 sowie 2024 Finalisten waren. Sie würden sich nur qualifizieren, wenn sie die letzten vier verbleibenden regulären Saisonspiele gegen die Los Angeles Chargers, Tennessee Titans, Denver Broncos und Las Vegas Raiders gewinnen und hoffen, dass auch die Chargers und Indianapolis Colts unterwegs einige Punkte verpassen.

Chiefs-Trainer Andy Reid sagte, er habe "volle Verantwortung" übernommen und habe einen Fehler gemacht, nachdem er sich entschieden hatte, beim vierten Versuch mit der Offense innerhalb der eigenen 40-Yard-Linie, zu einem Moment, in dem das Spiel 10:10 stand und noch 10:18 Minuten übrig waren.

"Ich bringe die Jungs offensiv mit den vierten Versuchen in eine schwierige Lage. Ich habe versucht, aggressiv zu bleiben. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich dachte, wir könnten es schaffen. Es ist wichtig, dass Sie Chancen nutzen. Im Nachhinein war es falsch. Ich habe das vermasselt", sagte er (über ESPN).

Es war auch ein neuer Tiefpunkt für Patrick Mahomes: nur 42,4 % der Completion Rate, keine Touchdowns und drei Interceptions. Laut TalkSport ist es das erste Mal seit 2011, dass ein Starting Quarterback der Kansas City Chiefs ein Spiel ohne Touchdowns und drei Interceptions beendet, mit Tyler Palko.

Die reguläre NFL-Saison endet am 4. Januar, mit Play-offs vom 10. bis 26. Januar und dem Super Bowl am 9. Februar.