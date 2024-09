Der taktische Horror von Alien: Dark Descent sieht überraschend beängstigend aus

HQ

Vom Atari 2600 bis zur neuesten Konsolengeneration hat das Alien-Franchise unzählige Videospiele hervorgebracht. Leider hat die Qualität oft eher gefehlt (und das ist schön ausgedrückt), aber zumindest scheinen sich die Dinge mit zwei recht interessanten Projekten am Horizont zu verbessern. Eines davon ist ein noch unbenanntes VR-Spiel, und allein der Gedanke, USCSS Nostromo im virtuellen Raum zu erkunden, lässt uns erschaudern. Das andere ist Aliens: Dark Descent, ein kommendes taktisches Actionspiel des französischen Studios Tindalos Interactive. Das Genre mag für Horror geeignet erscheinen, aber nachdem wir eine Präsentation des Spiels auf der Gamescom gesehen hatten, die von Focus Entertainment veranstaltet wurde, fühlten wir uns ziemlich beeindruckt.

Introducing : Tactical Horror

Aliens: Dark Descent ist ein taktisches Actionspiel, in dem Sie schwierige Entscheidungen im Handumdrehen treffen müssen. Mit der Aufgabe, einen Xenomorph-Ausbruch auf dem Mond Lethe zu stoppen, übernimmst du die Kontrolle über ein Team von fünf Colonial Marines, die zwischen den Missionen ersetzt oder aufgerüstet werden können. Mit Permadeath und Feinden, die ständig in Bewegung sind, egal ob Xenomorphs oder Söldner, wirst du wahrscheinlich nie einen entspannten Moment bekommen.

Da das Spiel auf dem Alien-Franchise basiert, spielt Horror eine große Rolle im Spiel. Eines der Dinge, die Horror machen, gut erschreckend, ist natürlich die Perspektive. Eine First-Person-Kamera oder eine Third-Person-Ansicht eines verängstigten und verletzlichen Charakters macht dir ständig Angst vor dem, was hinter der nächsten Ecke lauert. Mit seiner Top-Down-Perspektive wird Aliens: Dark Descent Sie wahrscheinlich nicht so schnell von Ihrem Sitz springen lassen. Dank einiger cleverer Designentscheidungen gelingt es dem Spiel jedoch immer noch, Horrorelemente auf interessante Weise hinzuzufügen, sowohl in Bezug auf das Gameplay von Moment zu Moment als auch auf größere strategische Entscheidungen.

Die Visuals sind nicht nur eine atmosphärische Kulisse, da die seltsame Umgebung auch Ihre Charaktere mental beeinflussen kann.

Schweißen schließt die Türen der Wahrnehmung

Nur weil die Kamera von oben nach unten ist, bedeutet das nicht, dass Sie alles kommen sehen werden. Die Mondstationen bestehen hauptsächlich aus engen Korridoren und Räumen, die durch schwere Metalltüren getrennt sind. Was dahinter lauert, ist oft unbekannt, bis du es schaffst, sie zu öffnen - es könnte nützliche Ausrüstung sein oder ein Xenomorph, der nur auf die Chance wartet, deinen Trupp in Kaugummi zu verwandeln. Da die Stromversorgung aufgrund all der Aliens, Explosionen und was nicht oft deaktiviert ist, müssen Sie eine große elektrische Säge verwenden, um die Türen zu öffnen, was eines Ihrer Teammitglieder extrem anfällig macht.

Das Erkunden der Station und das Erstellen von Abkürzungen durch Öffnen von Türen hilft Ihnen, die sich bewegenden Feinde zu isolieren und Hinterhalte zu planen, was der Schlüssel zum Überleben ist. Mit Hilfe von einsetzbaren Motion-Trackern können Sie die Bewegungen der Aliens auf der Minikarte sehen (diese können jedoch zerstört werden, so dass Sie sie besser gut verstecken sollten) und das Schließen von Türen kann Feinde aus bestimmten Richtungen schneiden, was Ihnen ein wenig Luft zum Atmen gibt. Wenn nur die Soldaten ihre traumatischen Erfahrungen auf die gleiche Weise ausblenden würden.

Das Öffnen von Türen in einem Videospiel war wahrscheinlich noch nie so aufregend.

Einen kühlen Kopf bewahren heißt den Kopf behalten

Was wir an Aliens: Dark Descent am besten geleckt haben, ist, dass die Horroraspekte auch eine Rolle bei der Verwaltung Ihrer Truppe spielen. Selbst Ihre kampferprobten Kolonialmarines sind nicht immun gegen die schrecklichen Gefahren, denen sie ständig ausgesetzt sind, und so müssen Sie nicht nur ihre körperliche Gesundheit, sondern auch ihr geistiges Wohlbefinden verwalten. Belasten Sie ein bestimmtes Teammitglied zu sehr, und sie könnten anfangen, irrational zu handeln, ihre Schüsse zu verpassen, Befehle zu missachten oder sogar Ihre Mission zu sabotieren.

Wie sich deine Soldaten während der Missionen verhalten, hängt von ihren verschiedenen mentalen Eigenschaften ab, wie z.B. stur oder entschlossen. Sie werden während des Spiels eine riesige Liste von Soldaten zur Auswahl und zum Upgrade haben, aber es wird schließlich kleiner werden, da das Spiel Permadeath bietet. Das Zurückziehen ist jedoch immer eine Option, und manchmal ist eine Evakuierung während einer Mission eine bessere Option, als den gesamten Trupp zu verlieren - vor allem, wenn sie nützliche Upgrades haben. Sie können immer wiederkommen, und das Spiel erinnert sich sogar an Ihre vorherigen Aktionen und lässt das Layout so, wie es war, als Sie gegangen sind.

Mit fünf Starterklassen und verschiedenen Spezialisierungen wird es viele Möglichkeiten geben, den effektivsten Trupp zusammenzustellen. Denken Sie daran, immer einen oder zwei Flammenwerfer mitzubringen.

Spiele, die auf dem Alien-Franchise basieren, hatten oft Schwierigkeiten, eine Balance zwischen dem langsamen, methodischen Horror des ursprünglichen filmischen Meisterwerks und der intensiven Action der vielen Fortsetzungen und Spin-offs zu finden. Mit seinem taktischen Horror sieht Aliens: Dark Descent wie ein überraschend gut durchdachter Versuch aus, genau das zu tun. Die verseuchten Mondstationen scheinen eine großartige Kulisse für ein taktisches Squad-basiertes Spiel zu sein, und wir fragen uns, warum das Genre nicht öfter Horrorelemente enthält. Hoffentlich wird Aliens: Dark Descent genauso aufregend sein, wie es scheint, wenn es 2023 für PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S / X und PC veröffentlicht wird.